Danilo Astori: "Hay una atomización de sectores en el FA; no puede haber 30 o más proyectos de cambio del país"

El exministro de Economía y ex vicepresidente de la República se refirió a la situación actual del Frente Amplio y cómo evalúa el manejo económico de la pandemia por parte del gobierno.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, irá al Parlamento el próximo 1º de marzo a presentarse ante la Asamblea General, día en que se cumple su primer año al frente del gobierno. Esto también marca el primer año del Frente Amplio como oposición, y en la interna del partido todavía se marcan discrepancias sobre temas de gobierno y no hay autocrítica.

Su estado de salud

Estoy en un buen proceso de recuperación física y hace un tiempo estoy reingresando a estas oportunidades de contacto periodístico así que paulatinamente me voy reintegrando a la vida política. Fue una compleja infección pulmonar porque fue compleja y larga de combatir. Desde el punto de vista de la recuperación física he evolucionado en una tonalidad y un ritmo positivo, aunque fue bastante largo considerado en su conjunto. Me da pie para reingresar en la vida política.

Análisis del país y el gobierno de la coalición

Evaluación económica

Tenemos una discrepancia importante. En cuanto al panorama general que ya comenté, tenemos visiones diferentes. No lo vemos igual al país y tenemos puntos de vista distintos acerca de cómo actuar. En el caso de la pandemia el gobierno no está actuando bien. En estos momentos, además de tener visiones distintas. Es necesario priorizar la salud respecto al resultado fiscal del Uruguay. Es más importante la salud que el resultado fiscal. Tiene un resultado fiscal absolutamente sostenible en nuestra opinión. No quiere decir que no haya corregirlo, este resultado le permite hacer lo que no está haciendo que es gastar bastante más de lo que está haciendo con criterio de combate a la pandemia y estímulo a la reactivación económica que hoy aparece muy deprimida. La caída de la producción ha sido muy importante. La caída de la producción para este año aumentó en respecto a las previsiones iniciales y está en más de 5 % lo que es muy importante.

Situación del Frente Amplio

Esa imprescindible autocrítica nos tiene que involucrar a todos. Aquellos sectores que estamos levantando la bandera de las cosas que hicimos mal. Por ejemplo, no haber llevado a fondo cambios en el FA que nos hubieran permitido tener otros resultados de los que hemos tenido en los últimos tiempos. Tenemos una estructura organizativa orgánica en la que hemos dado crecer mucho desde el punto de vista de las proporciones de las instituciones llamados sectores de base. Estos sectores han sido utilizados para el manejo y la resolución de situaciones que no han sido las mejores para el FA. Fueron utilizados por ciertos sectores políticos y orientaron las bases para posturas que no eran las mejores para el FA ni para el país. Tuvimos una estructura organizativa inapropiada para hacer la autocrítica y corregirla. La autocrítica nos tiene que involucrar a todos también. Nos dejamos estar mucho tiempo con una estructura que no es proclive a la renovación y al mejoramiento de nuestro trabajo en el momento actual. Debimos haber ido más allá de lo que fuimos y buscar la manera de hacer lo que ahora hay que hacer sí o sí. Estamos postergando discusiones como las elecciones presidenciales del FA, el congreso. Eran actividades que estaban programadas ahora y ahora van a quedar para el segundo semestre. Tendríamos que reconocer con sinceridad y con amor porque una crítica no puede destrozar a alguien. Es un enfoque general que tenemos que tener. Este tema no lo podemos analizar en términos personales, sino en términos de valores, ideologías y de conducta política. El Frente perdió 200 mil votos en el interior del país. ¿Cuál es la llegada del FA al medio rural del interior? El FA muestra errores importantes desde este punto de vista y resultados electorales muy malos. Este es un buen ejemplo de cómo encarar esta autocrítica. Ha sido tan evidente el desvío del Frente Amplio hacia temas puramente electorales y no auténticamente políticos de una fuerza que se creó para transformar el país que hoy hay una especie de atomización de sectores en el FA. No puede haber 30 o más proyectos de cambio del país. El número de grupos no deja de aumentar y el FA se diluye en una perspectiva de aumento de grupos solo al servicio de obtener cargos en el futuro en el marco del sistema político.

No utilizaría la palabra “limitar”, diría reglamentar, regular. No puede ser que venga un grupo de compatriotas y diga que quieren ingresar al FA y ya tengan un lugar en la dirección del FA. Eso es lo que pasa ahora. Un grupo, un voto. El FA le da a todos los grupos que se les ocurra un voto en el plenario nacional que es la organización de mayor jerarquía política del FA. Eso hay que corregirlo. Yo diría reformular. El Frente necesita un nuevo contrato entre sus constituyentes para saber que a veces se pueden hacer las cosas de manera distinta. Hay que abrir espacio para discrepar y defender posturas. La posición del FA puede ser confundir unidad con unanimidad ni confundí discrepancia con falta de disciplina.

Sobre el episodio con Sendic no voy a hacer ningún comentario.