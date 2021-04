Dardo Roldán sobre brotes en residenciales: "No siempre implica que se hayan incumplido los protocolos"

El presidente de la Sociedad de Geriatría se refirió al fallecimiento de personas mayores dentro de distintos residenciales del país a las medidas que se están implementando para la contención del impacto de la pandemia en este sector de la población.

Brote en Fray Bentos

Lo tomamos con mucha preocupación. En el día a día estamos en contacto con estas situaciones y en el día a día se generan alarma en la sociedad. En el inicio de la pandemia por lo que había pasado en el resto del mundo sabíamos que esto podía suceder. Debido al aumento de casos en la sociedad, esto también pasa.

No queremos hacer mención a esta situación porque no tenemos toda la información. Pero sí queremos decir que esto está pasando en toda la sociedad. Sacar a las personas de los residenciales tampoco creo que sea la mejor opción. Hay que evaluarlo en cada caso particular. En este momento se están usando medidas de protección tratando que las personas estén bien. Hay un prejuicio de que las personas mayores están solas y a nadie les importa y a veces es todo lo contrario. Hay personas que se preocupan porque ellos estén bien.

No siempre implica que se hayan incumplido los protocolos. A veces los pacientes son trasladados al hospital y llega una persona positiva. No siempre viene acompañado por una falla en los protocolos. Siempre está en tela de juicio los cuidados que se hacen para trabajar en esta situación actual.