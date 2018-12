Darío Pérez habló tras la sanción del Plenario: “No tengo duda respecto a estar dentro del Frente, porque voy a pelear”

El diputado de Liga Federal se refirió al proyecto de ley de financiamiento de campañas políticas, las demás sanciones del Plenario y su respaldo a Daniel Martínez.

El Plenario Nacional del Frente Amplio definió varias sanciones el pasado fin de semana, entre ellas sancionar por cuatro meses al diputado Darío Pérez, Sergio Mier y al sector Liga Federal por indisciplina partidaria. Recibimos al legislador de este sector.

No podemos votar en la Mesa Política del Frente Amplio, pero sí podemos asistir. No se puso en duda que pueda representar al FA en el Parlamento.

Financiamiento de Partidos Políticos

No estoy en contra de que haya transparencia para financiar campañas, pero la realidad es otra. Este proyecto de ley le prohíbe a empresas aportar a campañas, solo personas físicas. Ahora un empresario puede conseguir diez amigos que cada uno pone 1.000 y es legal.

Todo está centralizado en los minutos para los canales. La Corte Electoral tiene que negociar con los canales. No pueden ponerle un precio único. ¿Se imaginan a los integrantes de la Corte negociando con los canales?

Raúl Sendic

Puedo decir que tengo alta coincidencia con las manifestaciones de Richard Read sobre el Frente Amplio. Lamento que no se dedique a la política. No tengo duda respecto a estar dentro del Frente, porque voy a pelear.

La expulsión de Almagro

Eso es para que la sed de sangre de la hinchada esté conforme. Él no era de confianza del FA, no estaba afiliado… Era para la tribuna. Almagro es el golem de Mujica. Mientras estuvo cerca de él, era una cosa. Perdió en el viaje el ojo derecho, porque ve lo que pasa en Venezuela y Nicaragua pero no lo que pasa en Honduras y Guatemala.