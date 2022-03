Darío Pérez: "Uno de los problemas que tiene el FA es que es más centralista que el viejo PC"

Al alejarse de la actividad política y del Frente Amplio, el exdiputado Darío Pérez fue muy crítico con el partido al que dedicó 25 años de su vida. En diálogo con El País sostuvo que se sintió “destratado” y que es un “capítulo cerrado” en su vida. Sobre su posible vuelta a la política, Pérez expresó que "el bicho que tengo adentro, que le gusta la política desde los 13 años, empezó a despertar y tiene ganas". Sin embargo, "el dónde y cómo es lo más difícil; y que sea desde cero", agregó.

Tras su retirada, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, consideró un “desperdicio” que Pérez dejara la política y le propuso volver para trabajar en un plan para recuperación de adictos. "En una de las conversaciones que tuve con Enrique Antía, le dije que el Estado en el tema de las adicciones estaba totalmente ausente. Si sos pobre, estás pelado, porque el adicto pobre no tiene ni cómo ni a dónde recurrir", expresó el exdiputado.

Brazalete de Ucrania

Mínimo homenaje a un pueblo sufriente. No es el único en el mundo, están los palestinos, los kurdos, los sirios y otros.

Hipócrita porque te pongo sanciones pero no para el gas o la energía. También otras hipocresías por América Latina, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, algunos comunicados que realmente me han hecho confirmar que mejor pase era apartarme del Frente Amplio. No dice lo que tiene que decir, que es una invasión. Realmente a la gente que sufrió los efectos de la dictadura, la forma en que lo sufrieron los del Frente Amplio, que tengan la incapacidad de reconocer quien es un dictador.

Quienes apoyan en América Latina a Putin, después miras las novas que le cantan al gobierno cubano, que tiene 800 procesados por salir a protestar a la calle, o que festeja la seudoelección que existió en Venezuela, tu notas lazos comunicantes.

Vuelta a Montevideo

Me costó mucho porque el resultado de las elecciones me hizo tener un estado de reflexión profundo. No me arrepiento porque las cosas que hice las hice con el corazón. Sentí que no era evaluado por mi conducta política. El pueblo frenteamplista me abandonó. Les pareció mal que yo diera un paso al costado. Como yo no creía un proceso de autoanálisis de haber perdido coherencia durante este trayecto. Lo percibí ‘andate pa las casas que no nos representas más’. No fue un problema con mi grupo político. Con el Frente Amplio ya era una relación bastante tóxica. Cada vez que decía algo me caían con las dos patas. Yo decía lo que tenía que decir. Para mí lo más sano es la salud. Lo mejor es cada uno para cada lado. Hice duelo.

Hace poco tiempo una productora me insistió que volviera a salir, y ese bicho que tengo adentro, que le gusta la política desde los 13 años, empezó como a despertar. El bicho tiene ganas. El dónde y cómo es lo más difícil. Tengo medio trayecto armado, porque tengo una raíz porque siempre reivindiqué aun estando dentro del Frente Amplio, mis referentes son blancos. Manuel Oribe, Leandro Gómez, Aparicio Saravia, Lorenzo Carnelli, pero aún no me decido hacer política partidaria.

Yo no me colé nunca, ni en un cumpleaños de 15. Mucha gente que legítimamente está en su lugar y yo llegue siendo conocido no es justo.

Diálogo político

He hablado, pero poco. He hablado con mucha gente, ministros, intendentes, diputados, en 25 años alguna cosa se conversan.

Uno de los problemas que tiene el Frente Amplio es que es más centralista que el viejo Partido Colorado.

Hay una perspectiva distante, tecnócrata que aleja a la gente. ¿Por qué no escuchan a un Solo Uruguay? Vamos a ver que parte de razón tienen del porque reclaman lo que reclaman, vamos a preguntar. Tú veías que la mayoría parlamentaria, hace que se vuelvan soberbios. Le puede pasar a cualquier partido.

Me alejé de todo porque hice esa lectura personal de las cosas. A mis viejos compañeros les tengo mucho agradecimiento. Había que aguantarme a mí cuando todo el mundo me pechaba.

Si el problema hubiese sido por cargo, hubiera enterrado y no hubiera rebotado nada. Era muy difícil porque no nos podían comprar. No hubo intento porque no se animaban.

Si tú tienes a alguien que puede calzar en un lugar, porque tiene que ser de acuerdo al tamaño del sector.

Adicciones

En una de las conversaciones que tuve con Enrique Antía, le dije que el Estado en el tema de las adicciones estaba totalmente ausente. Si sos pobre, estás pelado, porque el adicto pobre no tiene ni cómo ni a dónde recurrir, excepto que lo tome alguna de estas organizaciones religiosas, que algunas son buenas y otras no tanto. Realmente es un tema que me preocupa mucho.

Unas de la razones por las que yo terminé clavando las guampa por decirlo así y votando la ley de marihuana, fue porque logramos introducirle por lo menos tres artículos. Uno que hablaba de las campañas públicas sobre las adicciones. La otra la enseñanza, valga la redundancia, la enseñanza de los riesgos de las adicciones. Los gurises sepan que si consumen merca o fuman marihuana les va pasar tal y tal cosa, por lo menos que vayan sabiendo. Lo tercero era que en toda población mayor de 5.000 habitantes hubiera centros de tratamiento. Sé que es plata, pero hay que intentar hacer algo. Como médico vivo en la trinchera de que te caiga un gurí adicto e ir a una casa en que las puertas están con candados para que los gurises no se lleven cosas. Es terrible la capacidad de destrucción que tienen las adicciones en una familia y en una persona.

Vuelta a la política

La posibilidad de que pueda existir mi vuelta a la política es arrancar de cero. No sé en donde, pero si arranco que sea arrancar de cero.

Gestión de gobierno en comparación con los del Frente Amplio

Lo decía desde cuando estaba en el Frente Amplio, este es un gobierno social-democrática, no lo puedo calificar como gobierno izquierdista.

Al actual gobierno lo veo como de centro. No lo he visto con rasgos neoliberales o cosas por el estilo. Eso debe de ir por la cabeza de la ministra Arbeleche. La veo más bien con otro tipo de teoría económica, pero no neoliberal. Del otro lado tratan siempre de pincharte con otra cosa. Objetivamente no lo he visto con gesto de gobierno de derecha. Entre otras cosas hacen mucho hincapié en el tema de la libertad.

LUC

Si pudiera votar a cabal conciencia tendría que tener un tablero y decir: este sí, este no. El tablero lo queremos todo. No voto por el texto, sino que voto por el contexto. No ocurrirá ninguna catástrofe si gana el SÍ o si gana el NO. Lo que le preocupa a la gente son los salarios, las condiciones de trabajo y el empleo. Me molesta la tergiversación o las medias verdades. Me molesta que se diga que ahora te echan en tres días, molesta que por falta de la palabra pública se diga que la educación se va privatizar. La suba del combustible es por las leyes del mercado. En todo caso es un tema de Estado. Tendrían que juntarse todos y dejarse de joder.