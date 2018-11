Dastugue: “Si Muñoz hubiera tratado de plaga a los trans, gays o negros, habría marchas para removerla: ¿cuál es el problema del Gobierno con los cristianos?”

"Si pide disculpas, se soluciona el tema, porque uno de nuestros principios fundamentales es perdonar a quienes nos hacen daño", afirmó el diputado Álvaro Dastugue.

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo que no piensa retractarse por sus palabras sobre las iglesias pentecostales en Uruguay. La jerarca realizó estos comentario en un chat de WhatsApp entre integrantes del Frente Amplio: allí manifestó que las iglesias pentecostales son “un sector, para no decir plaga, que aumenta”.

Por su parte, el diputado nacionalista Álvaro Dastugue, también pastor de la iglesia evangélica Misión Vida, criticó estas palabras de Muñoz y adelantó que tomaría acciones a nivel parlamentario si la ministra no se retractaba.

Me pregunto cuál es el problema que el Gobierno tiene con los cristianos. Nos quitaron el interés turístico nacional del congreso. En 200 años nadie nos ha tratado como plagas en Uruguay.

Me pone muy triste que el Gobierno trate así a un espectro de más 500.000 personas. Nadie se expresó con lo que pasó con la ministra de Turismo, y ahora pasa con la ministra de Educación y Cultura: se le cayó la educación y la cultura a la ministra.

La ministra no puede decir lo que dijo, entra en un delito. No creo que sea una comisión privada. Un comité digital con más de 100 personas adentro de un grupo de WhatsApp no es una conversación privada.

Ocupa un lugar de mucha inteligencia y es representante del presidente de la República: no quiero pensar que se le escapó recordar que lo que dijo se podía llegar a hacer público. Le preocupa el crecimiento de los cristianos. Incitar al odio a 100 personas es el mismo delito que hacerlo con 1.000 personas, por eso es un delito.

Más allá de la tecnología, esto es discriminación, incitación al odio e injuria. El concepto de plaga es muy duro.

Creo que llevar al Parlamento a la ministra para preguntarle sobre esto es perder tiempo, ella quiere perder tiempo, banalizar el tema. Es una falta de respeto que convoquemos a 99 diputados para eso. Los pentecostales somos cristianos y por lo tanto habla de los cristianos.

Si pide disculpas, se soluciona el tema, porque uno de nuestros principios fundamentales es perdonar a quienes nos hacen daño.

Si hubiera tratado de plaga a los trans, gays o negros, hoy habría marchas en 18 de Julio para removerla, hubiera habido otra repercusión. Por eso le voy a mandar una carta a Vázquez preguntándole si él respalda las declaraciones de Muñoz, y le voy a pedir que si no lo hace lo saque de la cartera. No podemos tener una ministra que trate a alguien de plaga.