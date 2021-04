Daura Garaza: "A los internados no les faltó absolutamente nada; está bien que se investigue"

La directora del residencial de Fray Bentos en el que fallecieron 28 personas expresó cómo se dio el brote dentro del hogar y cómo fue la atención que recibieron las personas mayores mientras que cursaban la enfermedad dentro del centro.

Brote dentro del hogar

Yo me quedé en el hogar por una decisión propia. El 22 me quedé acá y decidimos que era lo mejor junto con mi familia. Es un lugar que amo y trabajo hace muchísimos años. Decidí irme a ese lugar siendo covid negativa. Estaba la posibilidad que yo me fuera a contagiar. Fue lo que decidí que era lo mejor. Estaba abocada a lo que tenía que hacer. Fue una situación muy triste en la que ninguno de nosotros hubiese deseado estar.

La decisión no la tomé yo sola. La persona mayor rápidamente comienza con síntomas. Comentamos a los pacientes y sus familiares y ellos decidieron en conjunto ingresarlos en el hogar en donde tenían las mismas probabilidades de tratamiento. Las características de las personas que cursaron el covid no ameritaban el ingreso a CTI por añosos o por las circunstancias de su calidad de vida. Hay criterios definidos para ingresar a CTI. Una de las familias consideró que podía ser llevada a CTI su madre y se consultó con un doctor, pero la doctora consideró que no tenía los criterios, por lo que la persona se quedó en el hogar y falleció ahí. Fue una decisión tomada en conjunto con la familia.

El 22 nos vacunamos. El 21 estaban estos pacientes con probable sintomatología de covid. Se le hicieron los test, dieron positivo y me comunico con el director departamental para que no se pierdan esas vacunas que venían. Detectamos los que eran positivos y se dividió a los positivos y negativos y así fue que empezó todo.

Atención dentro del residencial

Desde los residentes yo siempre digo que las personas mayores tienen una forma especial de ver el fallecimiento de otros. Ellos lo ven como que partieron un poco antes de lo que pudieron haber partido ellos. Me siento en paz porque pude hacer todo lo que consideraba que podía hacer con ellos. Los acompañé, traté de acompañaros hasta el último momento. Los pude acompañar hasta el último momento y sentí que ellos no se murieron solos. También lo sintieron las familias. Las familias pueden retirar a las personas que quieran salir y lo retiran al momento que quieren. Las personas entran y salen con libertad. Durante un año el hogar estuvo cerrado y con visitas que eran a través de vidrios o de un parque que hay. Durante ese año nosotros no tuvimos covid. En las fiestas se les dijo que se los podían llevar con la salvedad de que necesitaban una cuarentena.

En este momento las visitas no están permitidas. No sabemos cómo entró el virus porque nosotros tenemos siempre los mismos cuidados. Me parece perfecto y está bien que la Fiscalía investiga y que se tenga que saber y averiguar. Las personas hablan de afuera y en realidad no saben. Ni siquiera se acercaron al hogar a saber si el hogar necesitaba un vaso de agua. A mí me ayudaron mis compañeros, el pueblo, la Departamental. Nos sentimos queridos y tuvimos miles de actitudes de afecto que han sido de una satisfacción enorme y también hubo gente deshonesta que criticó cosas que no conocía. Adujeron que no había oxígeno y en el hogar nunca faltó nada. A los internados no les faltó absolutamente nada. Está bien que se investigue.

La cepa que hay ahora debe ser una de las más malas que hay porque evidentemente se comporta de otra forma y después de que las personas no toman conciencia de tomar los cuidados y no asumen la responsabilidad que cada uno de ellos tienen y eso significa después en la enfermedad y así se generan más contagios.