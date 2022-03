Día Internacional de la Mujer: avances en materia de género, desafíos y luchas por lograr la igualdad

Como todos los años, este 8 de Marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la avenida 18 de Julio será testigo de una nueva marcha multitudinaria. También hay actividades de todo tipo convocadas a lo largo del país para reflexionar sobre la violencia de género y la igualdad de derechos de las mujeres. Los días previos a esta jornada, sin embargo, estuvieron marcados por la polémica generada en torno al paro general decretado por el PIT-CNT, que además de reivindicar los derechos de las mujeres se movilizará en contra de la Ley de Urgente Consideración y a favor del Sí en el referéndum del próximo 27 de marzo.

La decisión de la central sindical generó críticas por parte de varios sindicatos y también de la Intersocial Feminista, una de las organizaciones que convoca a la marcha. La resolución del movimiento sindical llevó a que mujeres que integran el gobierno nacional –y que históricamente adhieren al paro– decidieran no hacerlo este año. Es en el marco de esta fecha que hoy reunimos a cuatro mujeres representativas de distintos sectores de la sociedad para discutir sobre los temas que atraviesan esta jornada.

Relevancia y significado del 8M para la sociedad

Teresa Aishemberg

Recorrimos un camino con obstáculos y hoy estamos ocupando cargos de importancia. De la convivencia pudimos crecer y desarrollarnos. Tuve mentores y esas mentorías es la que estamos queriendo desarrollar hoy con un programa que es Pyme al mundo.

Mónica Bottero

El 8 de marzo implica pararse a rendir cuentas y lo que podemos mejorar de lo que ya se ha hecho. No hay ninguna intención de negar los femicidios, de eso hablamos todo el año y la gestión de Inmujeres está centrada en eso. Decidimos dedicar el mes de marzo a hablar de la autonomía económica de las mujeres. Decidimos hablar de un nudo central, de un cuello de botella para lograr esa igualdad sustantiva, de tener las oportunidades reales en las mismas condiciones en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que pensar en términos de igualdad de género. Buscamos propuestas para buscar la autonomía económica de las mujeres y sobre todo, hablar del tema de los cuidados. Implica promover cambios culturales.

Elbia Pereira

Esa sensibilidad de mujer traspasa y transversaliza todas nuestras acciones. Tenemos un tiempo para recorrer de mucho. El día 8 de marzo es para reivindicar, pero también para reflexionar, mucho se ha hecho. Estos son los diferentes colectivos a los que pertenecemos. Esto pasa por respetarnos a las mujeres, visibilizar nuestras demandas y colocarlas en una sociedad que necesita cambios culturales profundos. Son necesarios y ese es el punto en común que no solo las mujeres los tenemos que ver, sino las mujeres tienen que ver esos cambios.

Andrea Tuana

Este año la Intersocial tiene la consigna "Juntas en todos los espacios contra todas las opresiones". Queremos reflejar esa mirada. Consideramos que no solo las mujeres tienen que salir a la calle a manifestar, sino también los varones que comparten esta mirada de rebeldía. El 8 de marzo es un día que nos genera puentes en donde las mujeres de diferentes lugares nos juntamos en la calle para alzar esa voz de que todavía vivimos en una sociedad de desigualdad. La autonomía económica es central para avanzar en otras autonomías que hoy están en jaque. Es un día en donde nos une de diferentes maneras y en donde no siempre estamos de acuerdo, pero hay algo que trasciende y es más grande. El feminismo es un movimiento grande y con tensiones. El salir a la calle es muy importante.

Discusión sobre la relevancia del paro del PITCNT en el marco de este 8M

Mónica Bottero

Es necesario hacer una manifestación para ver hasta dónde. Estamos en desventaja socialmente y privadamente. Esas miles de militantes y las que no tienen partido nos sentimos divididas y coaptadas por esta decisión de la central sindical. Va a ser una manifestación que está liderada por la central sindical, que tiene inmensa cantidad de varones. Tiene un estilo muy masculino de hacer política y de hacer sindicalismo. Decidimos que el 8 de marzo está notoriamente coptado. Una convocatoria por el sí y a quienes se van a sumar al paro. En los partidos de la coalición va a haber actividades en sus áreas y se hará en las formas que podemos.

Andrea Tuana

Es una muy mala señal que las mujeres del gobierno dejen de participar. Es un movimiento que no lo copta nadie. Por lo menos las mujeres que convocamos a la marcha lo tenemos clarísimo.

Elbia Pereira

Hay que mirar esto con un poco más de amplitud. Una cosas es el PITCNT y otra es por qué se asevera que las compañeras del PIT también son parte de distintos colectivos y ahí se ven representadas. Tal vez lo comunicamos mal y hay que asumir. Tal vez cuando se hicieron disputas de un lado y del otro. Tal vez no hablamos lo suficiente entre mujeres y los colectivos. Tal vez no nos escuchamos lo suficiente. Tal vez lo tuvimos que hacer antes de hacer pública la discusión. No es la intención de esperar a las mujeres del PIT ni la intención de los distintos colectivos. No es la intención del PITCNT en el tránsito de su discusión. Comparto que hay mucho, no solo en el sindicalismo sino también en los espacios de poder, es muy masculinizado. Que las mujeres tomemos los espacios de poder es muy difícil. Estas diferencias no deberíamos tensarlas.

Mónica Bottero

Me da la impresión de que no está la convocatoria del PITCNT la idea de transformarlo. Todo el gobierno imaginó y escuchó. Eso es lo que nos ha excluido. La propia Intersocial feminista lo primero que dijo fue que no podía ser así cuando se enteró que el paro ese día. Tampoco hablamos de grandes masas feministas dentro del PITCNT. La mayoría delas mujeres del PITCNT no estaba enterada de este paro. Se decidió hacerlo igual. ¿No llama l a atención que justo este año se pone un elemento que justo iba a ser un elemento de división que es que el sindicalismo se meta por la ventana del 8 de marzo a convocar por el sí? ¿Justo el 8 de marzo era lo menos inadecuado? ¿No les resultó raro? ¿No les hizo ruido?

Andrea Tuana

Reducir el feminismo al PITCNT me parece un error.

Teresa Aishemberg

Uno de los aspectos principales que sensibilizamos es que dentro de las empresas exportadoras se generen políticas de género. En el gobierno nos preocupó la jardinera, los lugares en donde las mujeres dejan a sus hijos mientras trabajan. Hay acciones que se pueden hacer en

Andrea Tuana

Coincido en que el centro tiene que ser en cómo desmantelamos el machismo. Vemos que los femicidios están en parejas jóvenes en donde se reproducen las relaciones de poder. La sociedad sigue cuestionando a las mujeres. Para no estar conversando dentro de 20 años estos mismo temas tenemos que discutir cómo eliminamos esta cultura. Sería muy importante, yo diría que urgente, incorporar el trabajo para poder construir esa sociedad. Las mujeres vivimos en peligro realmente. Y en donde los varones puedan construir una masculinidad que no sea violenta. Además ver cómo el machismo pega en otras realidades. Trabajar con las mujeres más pobres requiere de una visión diferente.

Elbia Pereira

No siempre colaboran las redes sociales para estos intercambios y escucha. Quién se va a colocar delante de otras no es necesario. El movimiento feminista es mucho más que organizaciones como la nuestra. Me parece que lo que tenemos que buscar son las confluencias comunes que tenemos. Ninguna mujeres quiere pisar a otra.

Mónica Bottero

En políticas sociales en general, en el vínculo de género se requieren políticas de estado. Los cambios en los procesos sociales llevan tiempo. El Uruguay no empezó en 2005 ni va terminar en el 2020.Vamos a cambiar lo que sea necesario y lo que no se dejará. Eso se ha hecho en otros procesos de este gobierno. Yo reivindico la tibieza. Ser tibio significa apelar a la racionalidad, apelar a la dialogalidad. Incluir en Anep la perspectiva de género en la nueva currícula de Anep. Eso no es lo único. Estamos hablando de unos objetivos enormes. No es suficiente colocar el tema en la currícula ni con seguir la campaña Noviazgos libres de violencia. Hay que formar a los y las docentes. Cuando hablamos de formar en género, hablamos de formar en democracia, de formar en el sistema democrático en el que viven y de que nadie tiene por qué tener más oportunidades que nadie por haber nacido hombre.

Elbia Pereira

Incluir en la currícula perspectiva de género está bueno y no se debe olvidar de que los docentes estén como participantes para sentirlo como propio. Porque sino todas las buenas intenciones van a quedar en el olvido.

Desafíos en materia de violencia

Tuana

No es el monstruo el que mata asesina, sino que tiene que ver la base de la sociedad. Son las formas más extremas de ese machismo, de ese patriarcado. Hay toda una serie de aspectos de la educación machista que son extremas, pero en el medio hay toda una serie de micro machismos. Tenemos que cambiar la forma de pensar las formas de las relaciones de género. La ley 19580 es una ley que contiene un montón de orientaciones hacia dónde. Todo lo educativo está ahí, pero también lo judicial, que hoy es el talón de Aquiles para las mujeres. Hay un montón de jueces y juezas que no saben cómo trabajar en este tema y no tienen interés. Ahí hay varios puntos en los que la situación es bastante crítica.

Elbia Pereira

Son situaciones de mucho dolor. Muchas veces somos nosotras las maestras que tenemos contacto con las primeras situaciones de violencia. Hay mucho para hacer. Lo que no se agota en palabras, sino en trabajo. En poner pienso, cosas comunes, acciones que lleguen a los distintos territorios. Tener claro que las mujeres nos defendemos entre mujeres, pero que el Estado tiene políticas.

Teresa Aishemberg

Es un compromiso de todas nosotras atacar todos los eslabones de la educación, pero también los eslabones de los profesionales. Es un desafío como tantos otros que tuvimos y nos ofrecemos para colaborar en ese sentido.

