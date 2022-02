Día Mundial del Cáncer: 1 de cada 4 muertes en Uruguay es por esta causa

Un cuarto de las personas que mueren todos los años Uruguay lo hacen a causa de cáncer. Además, cada año se diagnostican alrededor de 16.000 casos nuevos, lo que ubica a nuestro país entre los de mayor incidencia de esta enfermedad en el mundo. Con la pandemia, y el atraso generalizado en las consultas médicas, el diagnóstico se ha vuelto más complejo. Esta realidad implica que muchas personas que podrían haberse salvado terminen muriendo a causa de detecciones tardías.

Incidencia de la enfermedad en la población uruguaya

Tiene que ver con los hábitos. Tenemos un comportamiento como país desarrollado como el cáncer de mama, colon, próstata y pulmón. Es un gran problema de salud. 1 de 4 fallecimientos es por esta causa. La clave es la prevención, pero también los estudios de chequeo como pap, mamografía o examen detección de sangre en heces. Entre el 30 y 50% de los cánceres son prevenibles. 27% están asociados a factores generadores de cáncer, como el tabaco. Lo que queremos recalcar es el sistema de salud que es muy fuerte y es universal. Hay paquetes de prestaciones. Todas las personas reciben el mismo tratamiento. La pandemia tuvo un impacto importante, no solo por el retraso en chequeos. No así en personas sintomáticas. Lo que se retrasó en los tres primeros meses de pandemia fueron los estudios de chequeo.

Las cifras que tenemos muestran una disminución de estudios en los tres primeros meses de 2020. En algunos casos, como el PAP luego aumentaron incluso más que en 2019. Sobre diciembre bajó de nuevo. Aún no tenemos datos de 2021. Puede haber algún efecto, pero lo tendríamos que evaluar. Lo ideal sería comparar períodos de tiempo. Estamos viendo lo que llega a la institución, pero no lo que no llega. Tenemos que ir a otro nivel, el primario de atención para saber si están llegando a los centros de salud y también con los distintos actores sociales.