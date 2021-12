Diego Durand: "El reclamo a Sendic no es por el monto, sino por lo que se debe hacer correcto y justo"

El directorio de ANCAP le reclamará al expresidente Raúl Sendic que devuelva 169 mil pesos y aproximadamente 4 mil dólares de gastos realizados con la tarjeta corporativa de la empresa estatal en compras personales mientras fue autoridad en ANCAP, según afirmó el Semanario Búsqueda la semana pasada. Estos gastos realizados en otras tiendas de ropa, en freeshops y joyerías, Sendic fue condenado por la Justicia por el delito peculado y fue motivo de cuestionamientos políticos públicos que terminaron derivando en la renuncia de la vicepresidencia de la República. Recibimos a Diego Durand, vicepresidente de ANCAP, quien habló sobre el reclamo del dinero. También conversó sobre la decisión del gobierno en no aumentar precios de combustibles, el referéndum y la relación con los sindicatos.

Reclamo económico a Raúl Sendic

En principio esto es objetivo en virtud a la condena que queda firme a nivel judicial. ANCAP toma conocimiento de la situación y como hay una sentencia basada en autoridades cosa juzgada esa sentencia habla y expresa de que ANCAP tuvo un daño y eso habilita a que nuestros abogados hagan un análisis. Los mismo abogados de ANCAP que estaban cuando estaba Sendic son los que analizan la situación y determinan que hubo gastos en el exterior en freeshops, en ropas de marca, joyerías, son de uso personal que se pagaron con una tarjeta corporativa y que la pagó ANCAP. Tiene que haber un elemento cierto, un elemento contundente para iniciar una repetición. No es solamente el exfuncionario Sendic, sino otros funcionarios que por culpa grave se decidió una repetición, ANCAP tuvo que pagar algo ante un mal actuar de algún funcionario infiel y ANCAP hacerse cargo de un pago que no debía, repetir. Sendic no es el primer caso. Juicios que van en paralelo por distintos hechos. No es una situación concreta política.

No es por el monto, sino por lo que se debe hacer correcto y justo. Nuestros accionistas, los ciudadanos, ese dinero no tiene por qué pagarlo ANCAP, por qué pagar miles de dólares, no corresponde. Se toma la sentencia y se hace una depuración. Los gastos por corporativas eran mayores, ahí lo que se hace es que este gasto es correctamente indebido, sí, el otro es dudoso no lo vamos a incluir, eso lo hacen los servicios jurídicos de ANCAP. Nosotros la repetición lo hacemos porque no hay ningún tipo de duda de que ANCAP tuvo que pagar y no había que pagar.

La sentencia de Sendic quedó firme en mayo. Este expediente se inicia en agosto, Sendic ni siquiera había iniciado su vuelta a la política. Tenemos otros ejemplos de otros funcionarios de hechos que sucedieron indebidamente. Nosotros queremos darle un cierre al tema. Entendemos que las acciones y repeticiones deben ser todas por igual.

El temas gas Sayago fue un hecho grave desde el punto de vista que hay 20 millones de dólares por ANCAP que nunca vendrán para acá. No hay cuenta país, no hay una garantía que venga para ANCAP de ese dinero que ANCAP puso, eso es grave. Se hizo aportar hechos nuevos y cuando hay un expediente abierto y hecho nuevo el deber de funcionario es aportar a la Justicia. Si eso se genera un hecho político es aparte. No podemos ocultar ni quedarnos callados.

El directorio resolver ir por la vía judicial o extrajudicial. Primero esperemos la reacción. De nuestra parte queremos resolver y hacer lo que es justo. Lo que no corresponde es que ANCAP pague para gustos personales y no corresponde que los ciudadanos estemos soportando en lo personal. En paralelo a eso analizamos lo que fue la gestión y cuáles fueron las circunstancias que ANCAP determinó y llevó al hecho. El desarrollo culmina de que ANCAP termina en que ANCAP perdió el patrimonio en diez veces en la gestión entre 2010 y 2015. La mala gestión nos marca lo que ocurrió en el pasado.

El futuro es la segunda matriz energética. Estamos trabajando muchísimo para el hidrógeno verde. No solo parte del directorio, sino por parte de los funcionarios ir avanzando en las mejoras. Estamos trabajando para la transformación positiva.

Hay un reglamento de tarjetas, nosotros planteamos que no queríamos usar las tarjetas corporativas, renunciamos a todo tipo de tarjeta corporativas.

El informe lo solicité para tener un detalle de lo que fue lo que ocurrió y cuáles fueron las situaciones que derivó a la capitalización. Conocer esta situación y los resultados económicos de la época también marca el rumbo de que no puede volver a ocurrir.

La repetición está conforme a la ley por lo tanto hay que accionar. Lo que no puede ocurrir es que ocurra un hecho a nivel de la administración que dañe y afecte a la administración y quede en el olvido. Hay que ir al fondo. La investigación administrativa fue contundente y hay una culpa grave.