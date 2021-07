Diego Luján sobre el posible referéndum contra 135 artículos de la LUC: "Pone a prueba a la coalición en un momento en el que no lo esperaba"

El doctor en Ciencia Política calificó la entrega de las firmas para habilitar el referéndum contra 135 artículos de la LUC ante la Corte Electoral como "el hecho político del año". Según Luján, "al gobierno no le va a quedar otra alternativa que salir a confrontar y defender la la LUC", mientras que para la oposición, en particular para el Frente Amplio, será "una especie de ensayo en donde se van a medir posibles precandidatos".

Primera evaluación de la entrega de casi 800.000 firmas ante la Corte Electoral

Hasta ahora ha sido el hecho político del año. Aún no ha tenido efectos jurídicos y no sabemos si lo tendrá o no, aunque sabemos que la cifra anunciada es suficiente. Esto le permite a la oposición la posibilidad de retomar cierto impulso y de ponerse en una situación en la que marca la agenda y al gobierno lo pone en una situación compleja. El principal impacto para el gobierno es que le cambia el horizonte temporal. Colocar una instancia electoral al año y medio o dos años es pronto y creo que cuando los gobiernos hacen cuentas de cómo utilizar estratégicamente cuentas tienen presentes en que los resultados tienen que estar en el tercer o cuarto año. Los plebiscitos, al ser una opción binaria, suelen estar asociados a la gestión del gobierno. Los resultados negativos no relacionados con la LUC que el gobierno debería evitar significan cuestiones que no están vinculadas con la LUC, pero que hacen al humor social. Ahora se van a empezar a discutir los salarios, por ejemplo. El gobierno vio reducido su tiempo para ser antipático. Va a tener que empezar a arbitrar decisiones de mayor desahogo para la opinión pública. Lo que se hace al inicio del mandato son las políticas antipáticas y luego comienza el ciclo de obras, discusión salarial, etc. El primer impacto es poner al gobierno en competencia cuando no lo esperaban.

Posición de la izquierda luego de esta campaña

El FA no es el único promotor, incluso varios dirigentes del FA tuvieron reticencia a involucrarse al principio. Las organizaciones sociales rápidamente salieron a promover el referéndum. Este no es un logro del FA exclusivamente. No hay en el FA una figura que pueda llegar a capitalizar esto. Andrade no fue una figura como Michelini que se involucró personalmente, pero Michelini no es presidenciable. A medida que se fueron sucediendo los hechos se vio el impuso. Cuando el FA se suma decididamente a la campaña, la campaña tuvo un giro. Andrade tuvo mayor exposición, peor no hay una figura que pueda capitalizar esto, y creo que es bueno porque si no se desbalancearía esto. Cosse, Orsi, Andrade han salido públicamente a figurar y creo que eso es correcto. Creo que fue un triunfo de la militancia que del partido y eso habla del partido que vamos a ver hacían adelante. El FA tiene una gran base de militancia a las organizaciones sociales y eso pone un techo. El FA si quiere volver al gobierno va a tener que armonizar los mensajes hacia la militancia y también hacia la opinión pública que perdió durante la última campaña.

Balance sobre el posible impacto de la derogación de 135 artículos de la LUC

Hay que esperar a que los hechos sucedan. La dificultad que había en la obtención de las firmas es la misma que es la dificultad d que existe para organizar el bicenso. Son 135 artículos. Es un paquete y la opción es binaria. Hay que ver cuáles son las opciones de argumentos para defender o ir en contra. El gobierno se recostaría en lo que presumiblemente se ha mostrado como resultados, la seguridad por ejemplo. Uno podría especular en que esto es una oportunidad para que aparezcan problemas en la coalición. Hay que organizar una campaña de defensa de la LUC. Quizá ahora que se coordine un equipo de comando de campaña. Hasta ahora no ha sucedido y no han sido pocas las veces que Cabildo Abierto ha salido a cuestionar. Pienso que es un hito en donde puede suceder y si ese hito no estuviese, quizá no se daba. Todo funciona bien en la coalición, pero la pone a prueba y lo pone a prueba en un momento en donde no lo esperaba. El presidente, que no es lo mismo que el gobierno, tiene una buena evaluación y hay que ver si eso permea hacia la campaña. Está la pandemia que no se puede dejar de tener en cuanta. Si la pandemia entra bajo control, eso va a favorecer al gobierno. Eso también hace aflorar los problemas que están vinculados con el desempeño económico del país, tarifas, empleo. Hay que ver ahí qué es mejor. Va a haber una instancia en donde se va a poner a pruebe a la gestión del gobierno al generar o al menos la consistencia de la coalición para defender estos artículos.

Posible estrategia del gobierno

El gobierno no le va a quedar otra alternativa que salir a confrontar y defender la la LUC. No va a tener alternativa. Lo otro sería dejar el campo abierto a los promotores de la LUC. El estado de la OP está partido y el punto de partida está muy parejo. Había una leve ventaja para quienes estaban a favor de derogar los 135 artículos, pero había muchos indecisos. El estado inicial de la OP no es favorable a los artículos de la LUC, sino al revés, por lo que no le queda nada más que salir a defender. La modificación de los artículos podría pasar y de hecho pasó. Podría pasar y no sería descabellado. En este caso son muchos artículos. Una derogación quirúrgica de algunos artículos por ser impopulares no hay que descartarlo. Cabildo Abierto creo que es único socio de la coalición que no se ha expresado públicamente como el PC o el PN. Lo principal que ya se sucediendo es que el FA venía tenido muchos problemas para incorporarse a la agenda y el gobierno lo tenía un poco retaceado en los espacios que le daba para discutir. Esto trae la apareja pública al Frente Amplio y eso lo va a aprovechar. El debate público va a estar más nivelado en el sentido de que va a haber otra voz y va a haber una disputa mucho más pareja y trae a la oposición al mismo nivel que el gobierno, cosa que no estaba sucediendo. Creo que no hay una decisión centralizada. Es el producto de decisiones descentralizadas que toman los líderes. Cuatro, seis nombres máximo. El FA no ha procesado internamente la derrota electoral por lo que no ha emergido un liderazgo. Veo esto como una especie de ensayo en donde se van a medir posibles precandidatos del FA a ver cuál logra capitalizar un poco más. En la coalición puede suceder pero es muy difícil. Ya está la figura del presidente. Aquel que el presidente elija dentro del PN va a tener una ventaja dentro del partido, no quiere decir que tenga una ventaja para luego ser electo. Los partidos son muy orgánicos dentro de fracciones. Me parece que la coalición está en una situación distinta porque sí tiene un comando. En CA el candidato va a ser Manini, el Partido Colorado es difícil,, pero aún falta mucho y el PC tendrá que ingresar en ese terreno.

Día después del referéndum