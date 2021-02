Diego O'Neill: "Hay 60 mil familias que necesitan vivienda, una cifra que no se logró bajar desde el censo del 2011"

El presidente de la Cámara de Construcción conversó sobre el anuncio del plan que adelantará obras para reactivar la economía. También conversó sobre el proyecto para abaratar el costo por metro cuadrado. También comentó sobre la vacunación en el sector de la construcción.

Anuncio

Es un anuncio positivo ya que hace permitir un trámite más ágil y rápido para el sistema de registro tradicionales. Antes era muy lento y engorroso para obtener el documento de aptitud técnica. Con que tenga la habilitación de otro país a través de un instituto técnico será un trámite ágil y rápido. Es positivo para la burocratización.

Habilitaciones

No sabemos si el ministerio tiene algunos sistemas en diálogos para saber qué información manejan que no tenemos, pero bienvenidos aquellos sistemas que sean de una calidad aceptable. El número está por arriba de los 60 mil hogares que necesitan vivienda. Es una situación que se arrastra desde el último censo del 2011. A pesar de los esfuerzos públicos no se ha logrado reducir esa cantidad de viviendas y por eso hay que ampliar el abanico de variaciones de viviendas.

Reducción de costos

Es un tema bastante amplio y complejo. No es lo mismo una vivienda tradicional que una no tradicional. No hay una diferencia del precio tan significativa. Para la población el exceso de vivienda es una dificultad y hay que buscar un mecanismo para solucionarlo. Vivienda de uno o dos niveles, en Montevideo implicaría ir a predios de la periferia y eso genera otras complejidades ya que no hay servicios y hay que llevarlos. Es una infraestructura cara. Tiene otros efectos que se critican como la segregación. No son comparables un sistema con otro. A veces si puede haber menor costo o dificultad de financiarlos a largo plazo. Indudablemente aspiramos a bajar los costos y dar acceso a mucha gente las viviendas.

Condiciones

Hay que ver la relación costo-calidad o costo-producto para realizar comparaciones. La iniciativa es positiva para ver soluciones. Hay que ver en la cancha que sistema se ofrecen y qué calidad tienen. Hay que ver en concreto una licitación junto con el ministerio que servicios hay.

Zonas de construcción

Hay localidades del interior de la república donde haya predios más centrales que se puedan hacer este tipo en conjunto. Puede ser una solución en localidades del interior. Predios que tengan una cercanía céntrica. El sistema no tradicional hay y se construye, está bastante difundido, pero a veces la relación costo y calidad lleva a pasar a sistema de este tipo.

Adaptación

Habrá que ver. La ministra habló mucho de la madera. Hay muchos productos de calidad con ese material. Maderas nacionales para tener una vivienda de calidad y razonable. Es una solución que puede ser una oportunidad. Hay que ver la velocidad de desarrollo y el costo al que se termina accediendo. En colaboración con el ministerio, hicimos una propuesta en el marco de vivienda promovida con un costo de 2.500 dólares el metro cuadrado. Cuando tiene más dormitorio el precio baja, ya que la cocina y el baño son las partes más caras. Nos parece que es una producción interesante. Estamos interesado que haya un programa de vivienda p´´ublica y para eso hay que contar con la mayor cantidad de opciones y herramientas posibles. Estamos al sistema de construcción no tradicional. En barrios más periféricos, viviendas de un o máximo dos niveles, soluciones distintas y no ser escépticos, ya que todavía no hemos visto ofertas licitaciones concretas.

Viviendas 2020

Destacamos haber podido trabajar con normalidad. El protocolo nos permitió trabajar sin dificultad durante todo el año de la pandemia. Hubo varios proyectos. Este año somos optimistas del impulso que la vivienda puede tener por todos los beneficios en el que el Poder Ejecutivo ha impulsado en inversiones que se van concretando. La incertidumbre viene por el lado de la demanda ya que la pandemia afectó a gran parte de la población. Por el lado de los inversores hay entusiasmo y proyectos concretos en el que será un año con gran dinamismo.

Vacunación en el sector de la construcción

No estamos de acuerdo con esa solicitud porque me parece que no nos corresponde. No hay una razón para reclamar desde el sector de actividad económica una prioridad en la vacunación. Hay que confiar en los criterios sanitarios de las autoridades y científicos. No nos parece bien solicitar para un sector de actividad que no es prioridad, más cuando fue un sector que no se vio afectado respecto de otros que se han visto mucho más afectado. Confiamos en los criterios sanitarios de las autoridades tengan para diseñar el plan de vacunación.

Poder Ejecutivo