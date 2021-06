Diego Pescadere: "La SCJ en vez de proponer una solución a un problema, plantea un problema a una solución"

Conversamos con el presidente del Colegio de Abogados, Diego Pescadere, quien habló sobre la nueva normalidad en el Poder Judicial, el impacto de la pandemia y los cambios que se necesitan en el Poder Judicial. También comentó las propuestas presentadas en el parlamento, su visión sobre el impacto del cierre de los juzgados y las críticas a los cambios del sistema judicial en la pandemia.

Críticas a los cambios del sistema judicial en la pandemia

El antecedente que tenemos que mencionar que antes de la Semana de Turismo se detectaron unos días inhábiles se provocó una feria judicial sanitaria y eso determinó que el 95 % de las actividades quedaran congeladas, salvo algunas muy específicas. Desde el pasado lunes la Suprema Corte de Justicia decidió levantar esa feria judicial, pero no de forma absoluta. A través de un régimen intermedio que permita realizar algunas actividades, comienzo de movimiento de algunos expedientes en un marco de cierta inseguridad jurídica, son muy pocas las oportunidades que se pueden hacer. No corren los plazos procesales al no estar todas las garantías. Cuando corren los plazos procesales uno tiene el deber de realizar determinadas actividades en determinado tiempo y cuando no pasa hay consecuencias gravísimas.

Esto no es una condición que pueda ser estable y que se mantenga en el tiempo. Lo que es necesario es generar un modelo alternativo para que se normalice la actividad, para que no tengamos los juzgados cerrados y haya una feria judicial total.

La pandemia afectó a todo el mundo, eso nos permite recibir las experiencias de otros países, no solo de los países del primer mundo sino de la región. El modelo alternativo o tradicional de los expedientes en papel, de las presentaciones escritas realizadas en los propios juzgados es un modelo tecnológico, es decir, por ejemplo en los escritos judiciales se envíen por correo electrónico o en el caso del Poder Judicial tiene una muy buena ventanilla única judicial al cual en un portal se pueden subir esos escritos y se evita la presencialidad. Ese es el plan alternativo que en todo el mundo durante la pandemia ha permitido que los poderes judiciales siguieran funcionando. El colegio de abogados del Uruguay con el apoyo y respaldo del Colegio de Abogados del Interior presentamos un proyecto de ley el 14 de abril de 2020 para generar un modelo de justicia que permita realizar un altísimo porcentaje de sus actividades a través de este medio sistemático.