Diego Rodríguez: "Carolina Cosse se aparta de lo que son sus funciones"

El edil del Partido Nacional conversó sobre los motivos de la interpelación a la intendenta de Montevideo. También habló sobre sus principales críticas a la programación de Tv Ciudad, los contratos por partidos de la NBA y la buena sintonía entre el presidente Lacalle Pou y Carolina Cosse.

Interpelación a Carolina Cosse

TV Ciudad

Los invito a todos los televidentes a que vean lo que son los horarios de programación en horario central de Tv Ciudad. Por ejemplo en el programa de La Letra Chica. En la carta orgánica de fundación de Tv Ciudad dice que está expresamente prohibido hacer proselitismo político. Si ustedes ven el canal y principalmente lo que es ese programa constantemente se está bajando línea contra el gobierno y las políticas que está desarrollando. No es el fin del canal Tv Ciudad realizar este tipo de acciones hay que recordar lo que fue el 1º de marzo cuando el presidente Luis Lacalle Pou se hizo presente en el Parlamento, la intendenta coloca una pantalla gigante en la explanada de la Intendencia de Montevideo generando ruidos molestos a distintos vecinos que nos hicieron llegar su preocupación y molestias para pasar lo que era el programa de Letra Chica porque se lanzaba ese día la programación. Mirábamos los videos y no había absolutamente nadie mirando la pantalla, lo que nos parece también un gasto innecesario. Pueden observar lo que son los programas en los medios públicos, hay pluralidad y diversidad, en este caso constantemente está sesgada la cancha a lo que es la administración del Frente Amplio, primero que no está dentro del cometido del canal de hacer estos programas políticos que bajan línea. No tengo miedo de decirlo, es un programa que constantemente se dedica a perseguir al gobierno y critica lo se que hace o no se hace. El canal se tiene que dedicar a realizar contenidos con lo que tengan que ver con la actividad de Montevideo. Por otra parte está bueno informar que al canal Tv Ciudad en el presupuesto que está en el estudio de la Junta Departamental de Montevideo, se le destina 5 millones y medio de dólares por año cuando por otro lado dentro del Plan de Nutrición Infantil ABC, que tanto la intendenta Cosse se jacta le destina solamente 500 mil dólares, es decir, diez veces menos de lo que se le destina a Tv Ciudad. Después hay que escucharle pedir renta básica como prioridad de que lo urgente es la gente, pero después cuando vamos a los números fríos esto no es así.

Lo he dicho en vivo que el problema no es con los trabajadores ni mucho menos con los periodistas de Tv Ciudad, sino con la cabeza de la administración y los programas no periodísticas, sino políticos que tiene el canal como La Letra Chica, que constantemente se dedica de hacer proselitismo que está prohibido en la carta orgánica de fundación del canal. De hecho el noticiero de Tv Ciudad es de muy buena calidad cuenta con muy buenos profesionales y nunca lo voy a cuestionar, lo que si cuestiono es el tinte político que se le da a un canal público pago con todos los recursos de todos los montevideanos.