Diego Rosenblatt: el director de fotografía uruguayo en el último videoclip de Rosalía y Billie Eilish

El videoclip "Lo vas a olvidar" es tendencia mundial y a pocas horas de haber sido lanzado suma más de 8 millones de reproducciones. Para conocer un poco más sobre el trabajo fotográfico conversamos con el director de fotografía, quien nos comentó que "haber entrado al mercado de Hollywood para mi fue una alegría increíble".

Rol en el videoclip

Empecé trabajando en Canal 12, realizando móviles y su producción. Me fui moviendo más a la parte de publicidad. Estuve trabajando en la productora Metrópolis que fue mi verdadera universidad a pesar que haya estudiado comunicaciones. Pasito a pasito fui conociendo gente en Uruguay que venía de afuera y generé buenas relaciones. Hace no mucho tiempo empecé a participar en una agencia de directores de fotografía de Estados Unidos en Europa. Un día me llamó mi agente apareció con este proyecto. Lo que sucedió es que hay una productora en Estados Unidos que tiene propuesta de este video y ellos van a las agencias de fotógrafos en el que solicitan a uno que tenga el perfil del guion o video. En mi caso se presentaron seis opciones de fotógrafos que integran la misma agencia en la que estoy y el director me eligió. Con la cuarentena no podía más porque es bastante desgastante en lo mental y con mi pareja evaluamos como siempre lo hacemos y entendimos que era una oportunidad que había que aprovecharla.

Idea

Conocí al director por zoom, me dijo que quería algo simple y con luces. Me puse a ver referencias y diferentes opciones que podía aportar. Cuatros días antes de filmar me junté con el director y la directora de arte, ahí comencé a mostrarle todo lo que había pensado y hacer, para que sea simple pero a la vez especial. Ahí surgió la idea de que sea todo negro, agregarle partículas, momentos de viento, con la programación de luces hice como un programa de iluminación, nos juntamos con mi gaffer y le hice un diagrama, lo armamos y estuvo interesante porque lo que hicimos fue estirar la música en una línea de tiempo y dependiendo del momento él iba fijándose lo que podía aportar con la iluminación.

Cuando vino el director me pasé dos horas más ajustando cosas con cosas que él había pensado también. Por el tema del covid todos fuimos testeados antes firmar y cuando ellos llegaron estaba todo prácticamente armado. Un día filmamos a Billie Eilish y al otro día Rosalía.

Cuando aparece una de ellas ahí cambia todo. Tienen una presencia muy fuerte y un look bastante particular. La verdad que súper simple. Hoy en día los artistas no tienen un perfil tan de diva, es mucho más mano a mano, hablé con Rosalía y le comenté que era de Uruguay y si alguna vez había ido. Es extraño para nosotros los uruguayos todo ese mundo, super autos, el estudio, los asistentes, pero al final son gente normal, que de hecho hasta en algún punto no les gusta que los traten demasiado con miedo digamos. Por el tema de la pandemia decidieron filmarlo por separado, igualmente fue súper interesante haber trabajado ahí. Haber entrado al mercado de Hollywood para mi fue una alegría increíble. Soy una especie de músico frustrado y haber trabajado con músicos fue especial.