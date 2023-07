Diego Sanjurjo: “La falta de apoyo del Frente Amplio es mezquina y una mala señal política”

El pasado viernes culminó el plazo de actuación de la mesa interpartidaria sobre seguridad, instancia que promovió el Ministerio del Interior y comenzó a reunirse a finales del 2022. En marzo se presentaron 16 medidas por parte de las autoridades, que surgieron del intercambio y se sintetizaron en la "Estrategia de seguridad integral y preventiva". Esas disposiciones finalmente no tienen el apoyo del Frente Amplio, mientras que Cabildo Abierto apoyó 7 de las 16 medidas. En tanto, el Partido Independiente brindó su respaldo, y resta conocer la postura de blancos y colorados que, si bien valoraron positivamente las medidas, no dieron su respuesta formal. Para hablar al respecto, recibimos al asesor del Ministerio del Interior y coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención del Delito, Diego Sanjurjo.

El hecho de que el Frente Amplio no apoye las propuestas es frustrante, es mezquino, es medio patético, me parece. Creo que da una señal política mala. Ellos hicieron público un documento donde decían que esto llegaba tarde. Hace seis meses nos hicieron llegar las propuestas, capaz que podían haberlo hecho en aquel momento. Dicen que no toca tema centrales del narcotráfico, ellos no los propusieron. Las propuestas no son nuestras, son de los partidos políticos. Si ellos hubieran propuesto algo relacionado con el narcotráfico, o al lavado de activos, lo hubiéramos tomado sin duda.

Creo que es parte de una estrategia de la oposición que desde el día uno se opone a absolutamente todo, incluso a aquello que ellos mismos nos proponen.

Hay algunas medidas que solo propuso el Frente Amplio.

Creo que este es un problema que se presta para una política de Estado porque venimos de muchos gobiernos que no pudieron encarar el tema de manera satisfactoria.

Espero que el FA, si algún día vuelve al gobierno, no tire abajo las propuestas de los demás partidos.

En el mundo desarrollado esas políticas de izquierda y derecha ya no existen, hay un solo camino que incluye ambas partes.

Nos parecía que contar con el apoyo de todos los partidos era importante.

No podemos contar con el FA desde el día uno.