Diego Sanjurjo: "La oposición discute la LUC como un proyecto de ley que se va a implementar más adelante"

El Ministerio del Interior presentó en enero las últimas cifras actualizadas sobre la seguridad. Allí se anunció una baja en los principales delitos durante 2021, aunque se reconoció que en el segundo semestre hubo un aumento en los homicidios. Cuando se divulgaron los datos se puso en duda la fiabilidad y se planteó, particularmente desde el Frente Amplio, que lo que bajaron fueron la denuncias porque existe un desincentivo a denunciar.

El criminólogo y asesor de la cartera afirmó que cuando se cuenta con "datos que son relativamente bajos", la fluctuación en materia de cantidad de homicidios "es normal" y "está dentro de lo esperable". Referido al debate sobre la LUC, Sanjurjo dijo que la oposición tiene "nada más que razones políticas" para derogar algunos artículos de la ley y que "la enorme mayoría de los 135 artículos son de sentido común".

Cuando tenemos datos que son relativamente bajos, la fluctuación es normal. Está dentro de lo esperable. Cada año hay un descenso importante. Muertes dudosas siempre hubo. No siempre es posible determinar si un suicidio es siempre así o fue homicidio. Son las mismas reglas, personas. Tampoco depende del Ministerio de Interior la determinación. Como crítica al gobierno no tiene mucho sustento.

No estamos hablando de un proyecto de ley. La oposición discute esto como un proyecto de ley que estará vigente más adelante. Está vigente hace dos años. Lo único que se puede hacer referencia es a los datos. La sociedad no se volvió más violenta. Los homicidios bajaron 20%. No hubo gatillo fácil. Bajaron un 20% las muertes en manos de policía.

La enorme mayoría de los artículos no hay casi debate. Hay un par de artículos en los que se puede dar una discusión legítima. Lo que hace el artículo uno es clarificar una situación que ante son estaba clara. Está clarísimo para el fiscal y para el juez cuál es el espacio vital. Si esta discusión fuera a futuro, tiene sentido. Los datos muestran que las muertes de este tipo han bajado. No tiene sentido de hablar de una calamidad y catástrofe a futuro porque esto no pasó. Nada de esto se configuró en la realidad. La discusión me parece un poco estéril en este momento.