Dinama intensifica controles contra la caza ilegal para proteger a animales furtivos: cinco equipos coordinan acciones con la Policía

Con la llegada de Turismo, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) intensifica las acciones de prevención y control para el cuidado de las especies silvestres de nuestro país, a través de su campaña “Cazá solo fotos”.

La campaña se enmarca en la política de protección de la biodiversidad de nuestro país, y adquiere dimensiones significativas en esta semana, donde la caza de animales es parte de la tradición cultural. En Uruguay, la caza y tenencia de especies está regulada. No es posible cazar, ni tener cualquier especie, ni en cualquier lugar.

Abordamos el tema junto a Ana Laura Mello del Departamento de Control de Especies y Bioseguridad.

Todos los años, desde que las competencias del tema fauna están en la Dinama, en esta semana tan particular, en la que la gente sale a acampar y/o cazar, realizamos más controles. Tenemos cinco equipos coordinando con la Policía y Prefectura, especialmente en las zonas donde hay mayor interés de conservación o donde se suele cazar más.

La caza en Uruguay no está restringida por zonas, si bien tenemos zonas donde no se puede cazar porque está protegida. La regulación es por especie. Se puede cazar jabalí y algunas especies de aves, como la cotorra: ambas son plaga en Uruguay y la caza contribuye al control poblacional. Hay otras especies relacionadas con la caza deportiva, por lo que requieren un permiso específico. Pero la mayoría de esos animales de caza deportiva todavía no se puede, porque la temporada no empezó.

Las competencias de control aplican a todos los funcionarios de la Dinama, aduaneros, de la Prefectura y de la Policía. Pero las personas pueden también presentar sus denuncias.