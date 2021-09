Diputadas Bonavita y Araújo presentaron un proyecto de ley para visibilizar los trastornos de la conducta alimenticia

Las diputadas Silvana Pérez Bonavita, de Cabildo Abierto, y Fernanda Araújo, del Partido Nacional, presentaron un proyecto de ley para visibilizar los trastornos de la conducta alimenticia. Las legisladoras proponen que el 26 de agosto se declare como el día nacional para mostrar esta problemática y llevar a un mayor conocimiento. Estas enfermedades pueden poner en riesgo la vida de quienes la padecen y afecta los vínculos con el entorno, que muchas veces no sabe cómo actuar ni a quién recurrir, dicen las legisladoras.

Objetivo del proyecto

No tenemos datos de ningún tipo de lo que ocurre en el país, solo sobre lo que pasa en la región. Los trastornos alimentarios son trastornos psicológicos, no alimentarios y que se manifiestan ahí. El abordaje y la prevención son específicos. Creemos que en estos tiempos de pandemia han hecho estragos en este sentido por lo que han significado la perdida de contactos.

Impacto necesario en políticas públicas

Primero, es necesario sensibilizar sobre el tema, entender de qué se tratan los trastornos alimentarios. No se pueden normalizar en que es una conducta de preocupación el tema. Eso hala de un desconocimiento del tema. Se deben generar actividades y acceder a un diagnóstico temprano. Tenemos que capacitar profesionales en diagnosticar a tiempo y poder prevenir en conductas para una alimentación saludable. La prevención tiene que comenzar en edades más tempranas. Es necesario conocer los datos de Uruguay.

Los tratamientos requieren un equipo interdisciplinario trabajando en conjunto. Existe un protocolo específico para actuar a nivel internacional. Las personas se recuperan con estos trastornos. Se requiere un abordaje en conjunto. Necesariamente debe ser psicoterapéutico.

No hemos accedido al ministro, pero sí lo planteamos previamente. Como no existen estudios, no hay políticas de trabajo en esta área.