Director de Antel por el FA: "Alquilar mayorista cuando puedo vender minorista, va ser siempre ser un mal negocio para Antel"

Los cruces entre el oficialismo y la oposición por el presente y futuro de Antel subieron de tono en los últimos días, luego que el gobierno habilitó a cinco empresas cableoperadoras para que brinden el servicio de internet. La medida se vincula a recursos de inconstitucionalidad que habían presentado las empresas tiempo atrás. El director de Antel por el FA, Daniel Larrosa, expresó que "por 1400 pesos uno accede a la mejor calidad del mundo; si yo ya le llego al usuario y le brindo a $1400 pesos, por qué le vendería a $1000 pesos a un mayorista para que lo revenda a $1400 pesos".

Críticas del FA a la gestión de la empresa de Telecomunicaciones

Calidad y precio de la fibra óptica

No solamente están esos precios sino que uno accede gratis y eso está reconocido a nivel mundial. Uno puede acceder gratis al internet de fibra óptica. Las PYMES pueden acceder gratis. Se llaman universales hogares y pymes, dos servicios de Antel donde uno accede gratis a internet mediante fibra óptica a las velocidades de antes, lo que tiene es que se le da determinada capacidad, es decir, más limitada en cuanto a gigabytes. Cualquier ciudadano puede acceder. Esas cosas no existen a nivel internacional. Tampoco existen precios que sean uniforme a nivel país. No es lo mismo suministrar en lugares densamente poblados como Montevideo que suministrar eso mismo en lugares más alejados de Montevideo y menos densamente poblados. Esa tarifa única a nivel nacional que estamos tan acostumbrados que es muy uruguaya, no hay en otros países porque se cobra según el costo de llegada. Esa uniformidad que del Uruguay se está vulnerando de alguna manera. Le damos permiso a competir en los lugares más competitivos en Montevideo a determinadas empresas lo que va ser una pérdida clara de Antel y de alguna manera se altera toda la ecuación de como llegamos al interior del país.

Intercambios en el directorio

A veces se plantean y a veces no se plantean. Este tema que es grave plantee un recurso de revocación. Extrañamente no había ningún informe jurídico ni técnico que avalara la posición del oficialismo. No se pidió a los servicios un informe. El informe que tuve sorprendentemente es un informe que piden un cuarto intermedio, llaman al ministro Paganini y a la presidenta de la URSEC, entonces planteo un recurso contra el Poder Ejecutivo y me contestan con los argumentos que me da el Poder Ejecutivo. ¿Por qué no se pidió informe a los servicios de Antel? ¿Por qué no se pidió asesoría jurídica de Antel? Que hiciera un informe respecto al monopolio si era legal o no. Se contestó con el argumentos del propio Poder Ejecutivo. No hay manera que fundamenten de que no se vea afectado Antel desde el punto de vista económico. La responsabilidad de los directores de Antel es defender los intereses de Antel y deberían haber recurrido. Teníamos todos los fundamentos para recurrir.

El gobierno si quiere ver el precio que baje el precio. Tienen toda la capacidad de bajar el precio.