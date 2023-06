Director del Instituto Nacional de Alimentación afirma que "hay un problema crónico de inseguridad alimentaria"

Desde abril, el Ministerio de Desarrollo Social puso en marcha el “Plan de Alimentación Territorial”, que se instaló luego de que se cortara el apoyo a las ollas populares a través de la ONG Uruguay Adelante. El lunes en Desayunos Informales estuvieron representantes de la Unión de Trabajadores del Mides, que plantearon críticas al funcionamiento del programa de alimentación y pusieron en duda que abarque a la población con mayores necesidades alimenticias. Recibimos a Ignacio Elgue, director del Instituto Nacional de Alimentación.

El balance es bueno, el plan se fue implementando por etapas. En abril se abrieron dos comedores y fuimos abriendo puntos pilotos para probar el programa. Se ejecutó en tiempo récord.

Nosotros recibimos el dinero para este plan en la rendición de cuentas, pero se hizo efectivo en enero.

El plan ya está casi ejecutado, falta un 10%. Este plan consta de seis puntos fijos y seis puntos móviles. Están abiertos cinco puntos fijos en Montevideo y cuatro puntos móviles. La diferencia entre uno y otro es que los puntos fijas están en un lugar establecido y no se mueve y el móvil hace un recorrido y hace tres paradas, uno está abierto seis horas y media y el otro todo su recorrido de ocho horas. Está establecido así. Son cinco y cinco en Montevideo y uno y uno en Canelones.

Los lugares para pararlos se estableció un mapa de calor con base en ollas y organizaciones que apoyamos a través de un programa que se llama Alimentando derechos. Con base en ese mapa de calor, decidimos cuáles eran los puntos más adecuados, además, esos puntos tienen que tener algunas características para que le dé más seguridad a la población y puntos de referencias.

Estamos en áreas cercanas a donde está la población más vulnerable.

Este plan es muy ambicioso y cubre con lo que nosotros creemos que puede satisfacer a la población objetiva.

Críticas de UTMIDES al plan

Vi la entrevista, tiene varios errores. Primero, si se recorrieron 100 lugares que eran puntos de referencia. Dijeron que no había un criterio, eso no es cierto. Hay un criterio que fue construido por diferentes direcciones del MIDES y gestión territorial. La población objetivo inicialmente son las poblaciones que están bajo la línea de indigencia y las que están bajo la línea de pobreza con algunas características.

Fue una construcción, no un capricho de la dirección.

Día a día hay gente que va a los puntos, se anota, ese día se le entrega la comida sí o sí, aunque no este en condiciones, porque hizo el esfuerzo de ir a anotarse y tarda entre una semana y 10 días para decirle si es aceptado o no.

Transición de ollas a PAT

El Estado se tenía que acercar, este es un plan del Estado para hacerse cargo.

¿Podría haber otras soluciona¡es al problema? Podría haber. Transferencias monetarias. Pero eso ya se hizo en pandemia y fracaso.

Se multiplicaron las ollas, había gente pidiendo comida

Este es un plan mucho más complejo, nos dio mucho más trabajo que apretar un botón y hacer una transferencia. Nos llevó mucho más horas, equipos trabajando. Yo no conozco a los señores que vinieron el otro día acá porque yo trabajo directamente con el sindicato de AFINDA, que está de acuerdo y son parte de la estructuración de este plan.

El MIDES cuando estaban las ollas también estaba.

No hay 5000 solicitudes para el PAT. Ese umero es variable. Todos los días se está anotando gente y todos los días entra gente. Hay 1400, 1200 solicitudes en este momento. Inicialmente, no se rechazó a nadie.

En los comedores está acierto y no hay ninguna lista de espera. Se les da un lugar digno donde tienen para comer, comen en mesa, tienen baño, agua.

Entrega de viandas congeladas

Cuando hicimos esa encuesta vimos la cantidad de población que no tenía fuego o frío.

Cada punto de distribución tiene un dispositivo para calentar la comida, menaje y cubiertos para que puedan comer en el lugar, no es la idea hacer 23 comedores al aire libre, pero en caso de que llegue y no tenga donde comer, todos los dispositivo stienen u fuego para calentar comida y silla y cubierto para que no coma en el piso.

Hay heladeritas para las personas que no tienen frío y como los sábados se da comida para sábado y domingo, se da heladerita de espuma plast para conservar la comida en condiciones.

El plan no está terminado, nosotros ya cambiamos un punto de uno de los recorridos porque la demanda era muy poca. Entonces, buscamos otro lugar. En el mapa de calor tenemos 60 lugares, fuimos buscando por cantidad de demanda y para que tengan lugares adecuados de seguridad, seguridad de movimiento, el punto móvil es camioneta con trailer y que pueda estacionar adecuadamente.

Vamos a hacer una encuesta porque acá hay un tema de menú, las comidas son congeladas y hay algún Tweet que muestra la comida con un palillo, pero la comida freezada en una bolsita al vacío, uno la ve y es poco atractiva, pero después que es calentada es sabrosa y tiene todas las condiciones nutricionales. Por eso se eligió la comida congelada, por las condiciones de inocuidad, porque la mantienen durante mucho más horas que una comida enfriada como la que damos en los comedores.

Definimos que hay un problema crónico de inseguridad alimentaria, hay gente que tiene problema de seguridad alimentaria grave. Es difícil de atender, puede haber varias estrategias.

Consideramos que esta es la forma, es un plan, aparte tenemos refugios, damos 5800 comidas diarias frías, más estas alrededor de 3500, más ticket de alimentación, víveres para hogares.

Apoyamos 450 instituciones de todo el país, tenemos 53 comedores.