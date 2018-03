Director del Maciel: “La revolución más grande que hay que hacer en la salud es en la relación médico-paciente”

El Hospital Maciel fue fundado hace 230 años y hoy en día apunta a una gestión con fuerte contenido técnico y su dirección busca profesionalizar cada vez más el equipo de gestión. Además, fue el primer lugar que visitó hace pocos días el nuevo directorio de ASSE, liderado por Marcos Carámbula, quien destacó su “fortaleza” e importancia para el sector público.

¿Cuáles son las claves en la gestión del Maciel? ¿Por qué es un centro modelo? Abordamos el tema junto a Álvaro Villar, director del hospital.

La actitud Maciel hace al trato al paciente, con una serie de postulados que tienen que ver con mirarlo a los ojos al hablar, respetar sus tiempos en el sentido de cuidar la dignidad personal. Cuando se pasa a visita, hay que integrar al paciente a las discusiones clínicas, dándole el derecho a decidir sobre su tratamiento.

La información ha cambiado mucho la relación del equipo de salud con el paciente y su familia. Las personas tienen la posibilidad de informarse por Internet, por la prensa, y venir mejor preparados a la consulta. Son más incisivos y exigen más sus derechos.

Y desde el equipo tiene que haber un trato de mayor respeto, con mayor equidad e igualdad. Todos tenemos que jugar por el paciente, desde cada lugar del hospital hay que ser lo mejor posible para la atención del paciente.

La revolución más grande que hay que hacer en la salud es en la relación médico-paciente.

Creemos que tenemos que ir hacia policlínicas multidisciplinarias, donde atiendan distintos especialistas, y para que las personas no tengo que recorrer diferentes médicos para llegar a un diagnóstico o tratamiento. Y esto no cuesta más dinero, sino más esfuerzo relacionado con la coordinación. El gran problema es coordinar los tiempos de todos.

El Hospital Maciel no tiene en vano 230 años como institución. Las instituciones maduran igual que las personas y tienen sus tiempos. Lograr la sinergia entre distintos servicios en el hospital viene trabajándose desde hace mucho tiempo.

Los equipos de gestión hospitalarios tienen que ser equipos técnicos. Y ahora, con el nuevo proceso de concursos, creo que todo ASSE va hacia allí.

Tenemos el desafío de hacer rendir mejor al personal que tenemos, no solo en el Maciel, sino en toda la salud. Si nos organizamos mejor y hacemos rendir mejor a cada uno, daríamos un salto enorme en el trabajo. Y esto implica que las personas trabajen desde que llegan hasta que se van: no salir antes, no esperar al lado del reloj para marcar. Y lo segundo es que con los dineros que tenemos, tenemos que administrarlo mejor para poder lograr mucho más.

Tenemos que ir hacia una medicina que va más allá de las clínicas aisladas con grandes eminencias, hay que ir hacia medicina centrada en hospitales públicos, donde se puede mejorar más en el diagnóstico y en el tratamiento correcto.