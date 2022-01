Directora de Unidad de Víctimas de Fiscalía: Víctimas de abuso sexual sufren un "daño extremo y un tiro en la psiquis"

La mujer de 30 años que denunció haber sido violada por al menos tres hombres en el Cordón se encuentra recibiendo apoyo de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía. En la madrugada del domingo, la joven fue atendida por médicos que llegaron al lugar, luego de que se realizara una denuncia a 08004141, la línea de asistencia para mujeres en situación de violencia doméstica.

Trabajo de la Unidad de Asistencia de Víctimas de Fiscalía

Herramientas de la unidad

El apoyo de la unidad de víctimas a mujeres abusadas

En materia de delitos sexuales el acompañamiento que hace la unidad de victimas tiene que ver con un primer acercamiento, que tiene como objetivo la contención, el apoyo, saber el grado de afectación y es fundamental saber los apoyos que tiene en el entorno. Es clave para la recuperación de las víctimas de delitos sexuales y para que puedan reconstruir lo que paso y relatarlo en un entorno no cuilpabilizador. Hay entornos no que no apoyan a la víctima, la culpabilizan. No es el momento después que eso pasó.

Todo lo que tiene que ver con el lenguaje, las actitudes que ubican la culpa en la victima lo que hace es que se retraigan y que no sea posible que ejerza su derecho de acceder a la justicia. Frente a reiteradas muestras de tener que dar sui testimonio con ambientes culpabilizadores, la forma de la pregunta, tiene como hipótesis la desconfianza. Es saber si está diciendo la verdad o no.

Nos pone sobre la mesa sobre la necesidad de insistir que la investigación de crimines sexuales es muy diferente al resto de los delitos. Hay víctimas que pueden hablar a los dos días, pero hay otras que no. Hay personas que se ofrecen con terapia, pero la persona hay momentos en los que en las primeras horas no quiere hablar con nadie, y eso también hay que respetarlo. No es lo mismo un hecho en el ámbito intrafamiliar, cuando la víctima es un niño o adolescente y las medidas que hay que tomar son diferentes a cuando es una persona adulta, a un hecho que sucedió hace dos días con extraños y que genera otro tipo de impacto. No es lo mismo cuando hay secuelas físicas que cuando no las hay.

Las situaciones donde se han dado donde hay múltiples ofensores han sido con victimas adultas y adolescentes y niños y se dan en distintos escenarios: institucionales, recreativos. Es muy difícil para las víctimas decirlo que pasó. El discurso que tenemos como sociedad es que por ejemplo si me dio la diversión y el alcohol, entonces no te quejes. Y no tiene nada que ver querer irse a divertir a un lugar con que te terminen violando o violentando. Los mensajes que damos como sociedad, en los medios de prensa, en la construcción de nuestro lenguaje, también son mensajes que llegan. A veces ni siguiera lo dicen en su entorno familiar. Lo dice en el trabajo, a una amiga o amigo, que la acompaña a hacer la denuncia. Los comentarios que escucha sobre ese hecho, todo refuerza la culpa o la posibilidad de decirlo.

Cuando digo que tenemos que reparar un daño que ya está instalado es porque como sociedad estos temas no deberían pasar una semana. Debería ser algo que nos permita ubicar el tema en la vida cotidiana. El que no dice nada también está habilitando a otros.

En el día de ayer también salió la sentencia de una niña de 10 años que su mama y padrastro la vendían a otros hombres para que abusaran de ella. Que no tenía la posibilidad de pedir ayuda, que le contó a su abuela y ahí volvemos a la importancia del entorno inmediato que alerte las señales de incomodidad que tiene la persona.

Tenemos que estar alertas. Aunque nos incomode, no lo podamos creer, puede ser que le haya pasado una situación de violencia sexual. Tenemos que animarnos a preguntar, a escuchar, a no juzgar. No puede ser que nos digan: ¿Pero estás segura? ¿Y vos que hiciste? ¿Cómo estabas vestida? No son preguntar para hacer en ese momento. No hay que hacerlas. Eso reprime a la víctima porque se ubica la culpa en la víctima. Las vías para hacer las denuncias son las vías institucionales.

Voy a decir algo loco, pero la violación no tiene que ver con lo sexual específicamente. Es una demostración de poder. Es la necesidad del control. Cuando se da en la grupalidad tiene la de demostrar cuanto control se tiene de la otra persona, que termina siendo un objeto, que no se le percibe con necesidades y sentimientos. Pasa de un sujeto a un objeto. En el caso de una mujer violada, se le demuestra quién domina. Por eso son muy importantes las conversaciones que tenemos en nuestro entorno.