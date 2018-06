Docentes de Secundaria profundizan medidas tras conocer el presupuesto asignado a la educación en la Rendición de Cuentas

"Exigimos que haya una verdadera negociación y que se discuta el destino de los recursos", afirman desde ADES.

La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) se reunió en asamblea el pasado sábado para analizar el presupuesto asignado a la educación en el proyecto de Rendición de Cuentas elaborado por el Gobierno. ¿Qué balance realizaron los docentes y qué medidas adoptaron? Abordamos el tema junto al dirigente de ADES Javier Iglesias.

En la asamblea analizamos con preocupación la propuesta de presupuesto entregada por el Ejecutivo. No solamente no se contempla la propuesta salarial hecha por el Gobierno en 2015, sino que no aparecen recursos que contemplen los cargos y la construcción de liceos necesarios para el sistema educativo.

Veníamos esperando que este año hubiera habido una discusión seria del presupuesto y no que el Gobierno reiterara el mecanismo de entregar una propuesta cerrada donde se anuncia que no hay margen para moverse.

Exigimos que haya una verdadera negociación y que se discuta el destino de los recursos para la educación. La ministra Muñoz debería preocuparse por este presupuesto, porque plantea una situación complicada.

El problema central para los estudiantes no es que estemos de paro, sino cómo van a poder desarrollar el aprendizaje en estas condiciones que se prevén para los próximos años.

La asamblea de ADES y Fenapes no descartan medidas. Ahora hemos profundizado el conflicto y las medidas como respuesta a este presupuesto y a la falta de negociación colectiva. No descartamos ninguna medida.

Si el presupuesto no se discute con los trabajadores y no busca contemplar los problemas reales que tenemos en la enseñanza, seguramente se profundice el conflicto.

Cualquier ciudadano que vaya a cualquiera de los liceos públicos de Montevideo va a poder constatar las grandes necesidades que hay. Lo realmente importante es que los chiquilines aprendan, más allá de si les cuesta estar más de un año en un mismo nivel. La situación actual en los liceos es el principal obstáculo.