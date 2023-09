Domenech calificó como “no digno” el salario de los soldados: “El aumento de mil pesos no resuelve el problema”

El proyecto de Rendición de Cuentas comenzó a votarse en comisión y la próxima semana pasará al plenario del Senado. El oficialismo anunció el martes un acuerdo para realizar varios cambios al texto que llegó de Diputados, con reasignaciones del gasto por US$ 25 millones. En la negociación, se atendieron los pedidos de Cabildo Abierto, como destinar más recursos para el salario de los militares. A su vez, hubo apoyo para aprobar una disposición que busca que quienes dejan el cargo de fiscal de Corte no puedan ejercer durante tres años como abogados. Para hablar de estos y otros temas, recibimos al senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech.

Hemos obtenido la aprobación y que nos acompañara el resto de la coalición en nuestro principal reclamo que era contemplar a los funcionarios peor pagos de la administración pública. Un soldado hoy gana nominalmente unos 33 mil pesos y en la mano recibe alrededor de 27 mil pesos. Evidentemente que ese no es un salario digno para ningún trabajador y en ese sentido creo que nos ponemos en camino de hacer justicia salarial en este sector del funcionariado público que no tiene gremio, que hace horas extra y no se le paga, que tiene condiciones de trabajo excepcionales y que se impide muchas veces desarrollar otras actividades.

En general dentro de la coalición, desde todos los partidos, recibimos mensajes de que comprendían y apoyaban el reclamo que nosotros hacíamos, que entendían que era justo, tenía fundamento y correspondía satisfacerlo. Si bien dijimos que si eso no se aprobaba no se votaría la Rendición, tengo que ser justo con los compañeros de la coalición y decir que ellos pusieron la mejor buena voluntad para resolver el tema.