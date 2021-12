Domenech sobre propuesta de cerrar el Inisa: "No fue debatido y no lo veo viable"

El presidente Luis Lacalle Pou vetó la ley forestal aprobada la semana pasada en el Parlamento con votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio. El mandatario había advertido que esto ocurriría si los cabildantes seguían adelante con el proyecto que fue presentado en 2020 por el diputado Rafael Menéndez y pese a que Guido Manini Ríos intentó convencerlo, no lo logró. "Hay un problema. Estamos favoreciendo la concentración de la propiedad", afirmó el senador Domenech.

Por otro lado, esta semana las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente comparecieron en el Parlamento junto con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, por la diferencias en la gestión del instituto. El diputado Perrone y Lust propusieron cerrar los centros y que sean destinados a una gestión pública-privada.

La propuesta de cambiar la gestión del Inisa

Hay que poner el acento en lo pedagógico y capacitarlos para el trabajo. Este gobierno recibió las cárceles y el Inisa en condiciones deplorables. Se nos exhibieron videos del Inisa que daban pena. Es muy difícil que en lugares que dejan mucho que desear que se pueda reorientar a esa gente. Tenemos una gran crisis en la educación a todo nivel. Hay que reedificar el edificio de la educación pública a todo el país. Siempre hubo un gran rechazo a iniciar profesionalmente a los jóvenes. Hay que buscarle la vocación a la gente. Sería una buena idea de seguir el ejemplo de Alemania de la enseñanza dual. ¿Por qué tenemos una currícula cerrada?

No es el proyecto de Rossana de Olivera. No fue debatido y no lo veo viable (la propuesta de cerrar el Inisa). No veo una empresa de seguridad privada reprimiendo motín. Me parece bien mantener el monopolio de la violencia en manos del Estado y no privatizarlo. De Olivera tiene una nueva oportunidad. Le habíamos advertido al Partido Nacional que era necesario una persona con otro enfoque. Se pidió un cambio de actitud.

No es solo la cantidad de funcionarios, sino que se requieren determinadas condiciones para tratar con jóvenes. Se han hecho esfuerzos por todas las administraciones. Respecto a la propuesta de Perrone y de Lust no he conversado con De Olivera, hablé sobre la gestión de Inisa. Lo que hizo de Olivera hasta el momento creo que en muchas circunstancias contó con el apoyo de Andrea Venoso. No me seduce el planteo de Lust, larga una idea que es innovadora, la vamos a discutir. Yo en principio no la veo viable. Es un punto que va a haber que aclarar.

El tema clave es la reeducación. Ahí es donde hay que hacer hincapié. El Fa tuvo 15 años para hacer de la Colonia Berro un paraíso y entregó un infierno.