Durán: “Sendic pudo haber cometido errores, pero no estamos ante un caso de enriquecimiento indebido”

El fiscal Luis Pacheco pidió el procesamiento sin prisión de Raúl Sendic y de otros exjerarcas de Ancap. ¿Qué opina la defensa del exvicepresidente? Abordamos el tema junto al abogado Ignacio Durán.

Recibimos esta noticia con mucha calma. El dictamen es esencialmente provisorio porque todavía no hay decisión de la jueza.

Se dijeron muchas cosas de Sendic y se le imputaron muchas cosas. Lo único que ha logrado comprobar el fiscal es que presume que ha habido un delito de funciones, y se lo imputa a ocho personas de las nueve. Es un delito que no debería existir, sino el de enriquecimiento indebido cuando ingresás a la función pública: si sale con más patrimonio que cuando ingresó, ahí sí cabe la figura penal.

Sobre el delito de peculado, todavía no sabemos si recurrir o no en caso de que la jueza lo confirme. Sendic ya dijo que hay una investigación administrativa en Ancap porque hay documentos que se perdieron, y eso todavía no terminó.

Calculamos que la jueza no va a tardar mucho en tomar una decisión.

El fiscal ya habla de reiterados delitos de peculado por el uso de la tarjeta corporativa. Sendic no va a ir a la cárcel. Es casi inviable. No hay antecedentes de que una persona habiendo esperado el proceso en libertad termine preso, es inviable.

Hubo casi dos años de audiencias, interrogatorios y documentos. No hay riesgo de fuga ni pruebas que se vayan a adulterar, por eso no es viable pedir la prisión preventiva.

Sendic pudo haber cometido errores, pero no estamos ante un enriquecimiento indebido. De más de diez denuncias de todos los tipos, se le imputan dos. Eso lo vemos como algo bueno.

De acá a que haya una sentencia final, con el código viejo y con nueve pedidos de procesamiento, estamos a varios años de que eso suceda.

El fiscal entiende que solo hubo abuso de funciones, un delito que debería ser derogado, y uso indebido de la tarjeta corporativa, algo que debería comprobarse.