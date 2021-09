Durante la fuga, Hugo Pereira "estuvo en Maldonado, iba a la Plaza Seregni y tomaba sol" dijo su abogado

El abogado Aníbal Martínez habló de las versiones sobre la fuga de Hugo Pereira de la cárcel, cómo fue la detención en un bar del centro de Montevideo y las contradicciones entre Pereira y su esposa ante la Justicia. También habló sobre lo qué hizo Pereira durante el tiempo que estuvo prófugo. Por último, comentó sobre la posible denuncia al ministro del Interior, Luis Alberto Heber por dichos sobre Pereira.

Fuga de Hugo Pereira Medina

Como pareja no tenés la obligación de denunciar, él no reveló detalles. Le pregunté por esa versión y dijo que es por protección ya que no la involucra en nada.

En el día de ayer se hizo entrega a la señora fiscal de una escarapela uruguaya debida a la campera que usan los operadores penitenciarias, la podés comprar en una mercería o supermercado, y se la dimos como prueba para que verifique. También sostuvo que vio y le escribió donde tenía guardado un traje de operador penitenciaria. Su declaración es contraria a la de su esposa. Declara y lo que nos pide la señora fiscal que sigue en el ámbito de la investigación y nos pide que aportemos alguna prueba, ella mencionó que se vieron en cierto lugar, pero no quiere comprometer a nadie. Estoy viendo con alguna filmación o algo si está con las botas puestas. Soy abogado de los dos y a ella tuve que asistirla. La fiscal no tuvo objeción de que la asistiera, ella estaba en calidad de testigo, no de indagada, y eso puede cambiar. Escucho las dos posiciones. Se lo interrogó a fondo en cantidad de aspectos, vi la carpeta técnica y uno de los orificios tiene 76 cm de altura que es por donde dice que se escapó. Ella consciente de que él no tenía ese tipo de zapatillas. Pereira dice que sí se cambió de ropa, pero como a 20 metros del lugar por donde supuestamente salió. Había mucha niebla, él narra y dice dónde estaba la carpeta militar, escuchaba voces y música.

Cédula argentina

Escarapela

Par de botas

Ella no sabe qué hizo con las botas, cuando él lo capturan dice él que ya se había comprado ropa en un local por Avenida 18 de Julio. Él niega haber salido con el uniforme penitenciario. Ella aportó la escarapela y aportó información de que había visto que él tenía el uniforme dentro de la cárcel, no puesto, sino que lo tenía guardado. Él día que a él lo aprehenden, me llama y le digo dónde estás, estoy en 18 de julio, no me llegó a decir el lugar, me dice nos podemos ver ahora, le dije que estaba a 50 km de Montevideo y me pidió que lo llamara de otro teléfono, me suena el teléfono y era el mismo número, era Hugo que me dice Aníbal me están llevando, identifico la voz del masculino de un oficial que le estaba preguntando que si tenía su documento y le dijo el nombre. Según tengo entendido alguien lo reconoció caminando por la calle, llamó por teléfono y ahí hicieron el procedimiento. En textuales palabras él me dijo que vio la jugada.

Él no se comunicó durante varios días, pero yo me entero que estaba prófugo cuando le mando una copia del decreto del juzgado que se había decretado que se informara cuántos días trabajados tenía y qué estudios había realizado, y yo muy contento le mando a su señora, la llamo a ella y le digo que conseguí tal cosa te mandé la foto, pero me dice Aníbal pasó algo peor, Hugo se fugó, qué le digo y me contesta sí se fugó, no sé nada de él, lo vi el otro día a la siete de la tarde, se quebró, lloró y dijo que tenía miedo de morirse, que no le estaban dando asistencia. Tenía cuatro pases a cardiólogo. Yo no tenía ningún conocimiento en ningún momento. Pidieron informes y se mandó del Parlamento de que había sido visto por el médico, le saqué foto al expediente.

Él tiene 43 años de consumo de cocaína, y ahora por la abstinencia y estadía en la cárcel ha ido empeorando su salud.