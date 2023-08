Edgardo Ortuño: “Necesitamos acuerdos para el abastecimiento porque las sequías van a volver”

El gobierno puso fin a la emergencia hídrica la semana pasada, luego de poco más de dos meses de su declaración. Durante ese tiempo, se tomaron múltiples decisiones para paliar las consecuencias de la falta de agua. Entre ellas, el aumento de la salinidad, la construcción de obras, una interpelación, movilizaciones sociales, la llegada de una planta desalinizadora, la elaboración de pozos, exoneración de impuestos, entre otras. Además, estos últimos días estuvieron marcados por la adjudicación del proyecto Arazatí al consorcio Aguas de Montevideo y se formalizó al presidente del sindicato de OSE por encender una bomba de humo. Para hablar sobre estos temas, recibimos al director de OSE en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño.

Lo primero que tenemos que tomar como balance es la circunstancia excepcional que vivió el país. Una crisis realmente importante. 73 días con agua no potable en las canillas de nuestras casas.

La primera reflexión que nos deja es que tenemos que darle importancia a los temas ambientales. La conclusión primera es que el abastecimiento del agua potable no está asegurado para la mayoría de la población del país. Eso depende de las reservas del agua dulce.

Hay que hacer obras para asegurar las reservas de agua dulce que permitan darle agua potable a la población. La otra gran enseñanza es que hay que tomar las medidas a tiempo. Si las obras se hacen tarde, terminan saliendo más caras.

La conclusión política fundamental es que las obras de emergencia se hicieron por acuerdos, con apoyo de todo el sistema político. Necesitamos acuerdos nacionales para asegurar el abastecimiento del agua potable no solo a corto plazo porque estas sequías van a volver.

Hay lecciones que aprender. Hay que hacer una autocrítica fuerte.

Se tomaron medidas insuficientes, tardías, y eso supone un balance de mala gestión de la crisis por parte del gobierno.

La responsabilidad es hacer a futuro lo que tenemos que hacer para que esta situación no se repita. Y hoy, lamentablemente, la noticia todavía no es buena porque no estamos ni en el presupuesto de OSE que se acaba de votar hace quince días por parte nuestra, ni en la Rendición de Cuentas, incorporando recursos para hacer las obras necesarias.

En los hechos, hay un aprendizaje en la medida de que se adoptan por unanimidad obras que nos van a permitir estar en una situación mejor si se repite una crisis hídrica como la que tuvimos este año. Falta el gran tema que es aumentar las reservas del agua dulce.

OSE necesita fortalecer significativamente sus cuadrillas para hacer reparaciones, perdimos mil cien funcionarios. La contracara de lo que se viene, que es el año electoral, es la oportunidad de los acuerdos y compromisos políticos. Yo creo que uno tiene que asegurar el cuidado ambiental del agua, cuidar el Santa Lucía.