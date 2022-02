Edil del FA: "Cada vez que aparece Raffo en escena, el préstamo del BID se aleja un poco más"

La Intendencia de Montevideo presentó una nueva propuesta a la oposición en el departamento con el objetivo de lograr que se apruebe el préstamo de limpieza y saneamiento de 70 millones de dólares solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo. La intendenta Carolina Cosse anunció ante la Junta Departamental que la comuna capitalina estaba dispuesta a sumar 12 millones de dólares.

Este miércoles, desde el Partido Nacional cuestionó la propuesta, y desde el oficialismo se quiere avanzar.

Negociación entre el FA y la oposición por préstamo del DIB

Respecto a la nota que se presenta, fue una nota que nos llamó la atención. No por el planteo, podemos entender que es válido, sino por el tono. Estamos en un proceso de intentar llegar a un acuerdo, y se presenta una nota donde su presentación en parte es un ataque a la intendenta, y eso nos complica a la hora de seguir la negociación. Lo que creemos es que en una instancia de negociación es importante confiar en la palabra del otro. Venimos desde agosto del año pasado. En diciembre hubo una instancia, a solicitud del Partido Nacional, de la Comisión de Legislación, donde se explicó algo curioso. El día 20 Raffo estaba anunciando en las redes que el Partido Nacional no votaría. Guardamos silencio, pero nos llamó mucho la atención.

La IMM presentó nueva propuesta por el préstamo del BID

El préstamo tiene dos componentes: saneamiento y limpieza. Para nosotros son importantes. Lo que se plantea desde la oposición es que limpieza se deje de lado. Nos parece que está bueno que haya un reflejo de lo que la oposición plantea en el programa. Pero también lo que decimos que es que el gobierno de Montevideo es el FA, y lo que no puede suceder es que se plantee una modalidad de préstamo que ya no sería el préstamo que plantea la intendencia.

Se nos solicitaba además una mesa de trabajo. Lo que se nos planteaba es que la intendente estuviera en esa mesa de trabajo. Lo que decimos es que en una mesa de trabajo corresponde que esté el ejecutivo. Accedemos a la mesa de trabajo. Se planteó desde el PC que esté el Ministerio de Ambiente y de Transporte y Obras Públicas. No tenemos problema. Les plantemos como prorroga votar más adelante. Les planteamos que si quieren votar entre los próximos 60 o 90 días, con el compromiso que el préstamo inicial no se abre, estamos dispuestos.

La compra de camiones

No estamos pidiendo camiones para el sistema actual de recolección de residuos, sino que se plantea un nuevo sistema de recolección de residuos. Estamos proponiendo que haya un nuevo sistema de contenedores, y eso implica que haya nuevos camiones porque los que hay no funcionan para ese sistema. La vida útil de los camiones depende del cuidado de los camiones. Es una parte del préstamo. Es todo dentro del préstamo general.

La posibilidad de renegociar el préstamo del BID

El BID lo que informa ayer es que llevaría al menos 6 meses rediscutir. Y el propio edil dice que la posibilidad de desglosar el préstamo genera muchas dificultades. Acá también hay que estudiar cuáles son los caminos. Si ahora no se vota, está bueno que quede claro a la ciudadanía por qué la fuerza política toma las posiciones que toma. Y tal vez a futuro hay que pensar en otro préstamo. Pero no queremos que en ese caso pase lo que pasó ahora. En agosto presentamos la propuesta, le decimos que hagan aportes, que planteen lo que deseen. Se dejó pasar el tiempo. Después se sale diciendo que la intendencia de Montevideo no tiene diálogo, lo cual no es cierto. Y se nos plantea, llegando al receso, una posibilidad para ver cómo rediseñamos el préstamo. Cuatro meses y medio después se presenta otra propuesta. No podemos aceptar que se nos diga que no se presentó con tiempo.

Tenemos entendido que le PC generó instancias de diálogo. Nos llamó la atención que sea el Partido Nacional que a fines de diciembre venga con que tiene una propuesta. Se hicieron instancias públicas, se dio la posibilidad debatir el tema. Si te presentó un plan. Te digo cualquier cosa si tenés algo que aportar me llamás y no me llamás, yo no te voy a estar llamando.

Teníamos y tenemos la esperanza que esto se pueda votar. Ninguna bancada nos está diciendo que lo que se está proponiendo es inútil. Todos nos dicen que hay que seguir adelante con el sistema de saneamiento porque esta etapa continúa con el plan maestro de saneamiento de cara a 2030. Montevideo tiene una política ejemplar en saneamiento. Este plan continúa en la medida que esto avance. Nadie dice que en lo que respecta de limpieza lo que se plantea es malo. Se nos plantea cuestiones que tiene que ver con la zona.