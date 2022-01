Eduardo Antonini: "La estimación de la pista está cerca de los 3 millones de dólares y la multa fue de 35 mil dólares; irrisorio"

La denuncia sobre la construcción del aeródromo sobre una zona de humedales fue realizada por vecinos de la zona y organizaciones ambientales, e incluso el diputado frenteamplista por Maldonado, Eduardo Antonini, hizo pedidos de informes por el tema.

El Ministerio de Ambiente multó días atrás al Hotel Fasano en Maldonado por la construcción de una pista de aterrizaje sin autorización previa.

El ministro Adrián Peña había explicado a Subrayado que en general los aeropuertos privados no necesitan autorización ambiental pero que en este caso debió haberse solicitado porque en la construcción del proyecto sí se había requerido de ese aval.

Denuncias sobre la pista aérea en Hotel Fasano

Con migraciones y bomberos, que le corresponde al Ministerio del Interior y ahí no tuvimos respuesta.

El Ministerio de Economía dice que depende de la dirección de Aduana, que no tiene previsto absolutamente nada, no le han informado nada.

Las preguntas hacia el Ministerio de Ambiente si había autorización para poder hacer la pista de aterrizaje. Si había estudios de impacto ambiental y si había previsión de que iba suceder con el tema de los combustibles, ahí nos respondieron que no había una autorización ni un estudio medioambiental. De hecho el ministerio multó.

Hay cosas que están mal y esta es una de las cosas que están mal y es grave. El 23 de julio hice cuatro pedidos de informe de los cuales me respondió el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Ambiente, quien nunca respondió fue el Ministerio del Interior.

Zona del humedal del arroyo Maldonado

Qué va pasar si ocurre un derrame, pista que termina escaso metros en el arroyo, eso no está previsto. Hay un riesgo latente del medio ambiente. Otro punto a tener en cuenta cuáles son las contradicciones. Se permite construir una pista en medio de un humedal protegido y que es un destino turístico, hay contradicciones importantes. El director de turismo de Maldonado le dice a los ediles que allí lo que hay una intención de construir una pista, que él mismo acompañó a los propietarios del hotel a una reunión con el presidente de la República donde le solicitaron la autorización de la pista. El 3 de agosto se decía que aún no había construido cuando se viralizó fotos de la pista. Hay contradicciones.

Autorizaciones

Nosotros tomamos acciones y mucha gente con el poder económico que tiene, nadie se quiere meter. Sucedió lo mismo con la marina del Puerto de Punta del Este. El poder económico no puede hacer impunemente lo que se le dé la gana

Vamos a seguir monitoreando y solicitar informes. Cuando las cosas están mal, están mal. Soy un convencido de que tener mucho dinero no te da la posibilidad de incumplir las normas que deben cumplir los uruguayos y extranjeros. Vamos a seguir estudiando. Los vecinos y organizaciones ambientales están monitoreando. La multa es irrisoria.

La intendencia sí otorgó autorizaciones, lo que casualmente no está colgada en la página web del ministerio, tampoco la intendencia ha respondido ante los pedidos de informe de los ediles.

Sabemos que hubo autorización de la intendencia de Maldonado, pero no se colgó en la web, es decir, está semi-oculto.

Situación sanitaria de Maldonado

Estamos siguiendo muy atentamente. Había gente que no trabajaba desde hace dos temporadas. Un año y medio, casi dos sin trabajar. Maldonado no iba a resistir más. Hemos estado propuestas y pidiendo la declaración de emergencia para sostener la infraestructura, a los trabajadores y a los empresarios. la consigna era que nadie podía estar en el camino. El gobierno tomó medida, para nosotros fueron a destiempo y leves. Tenemos como dos cara, una es la necesidad económica de la sociedad de Maldonado y por otro lado la contra cara de lo que es la situación sanitaria que está sumamente complicada, los servicios públicos de salud están sobrepasados, están sostenidos por los esfuerzos de los funcionarios. No hubo una planificación para enfrentar lo que todos veíamos que iba suceder. Estamos siguiendo atentamente a la situación.