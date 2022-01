Eduardo Gudynas: "La clase política piensa con cabeza de mediados del siglo XX" respecto al cambio climático

Olas de calor, sequías, incendios e inundaciones. El final del 2021 y el inicio del 2022 estuvieron marcados por una serie de eventos de la naturaleza y una palabra que cada vez se escucha más volvió a ponerse arriba de la mesa: cambio climático.

Para el investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social, "Hay responsabilidades de todos lados", pero es necesario que se comience con "asignar tareas" para mitigar y prever nuevas situaciones climáticas. "Hay líderes de la coalición que coquetean con el negacionismo del cambio climático, por ejemplo el senador Da Silva", apuntó.

Las declaraciones de un lado y del otro reflejan una distancia con tomar en serio al cambio climático. No se puede predecir, pero la infraestructura tiene que estar preparada para esto. Para cada político decirle al vecino “no tire basura”, no junta valor. El encargado del área ambiental fue lo que escuché de manera más acertada. Si excavamos va a haber responsabilidades de un lado y del otro. Hay líderes de la coalición que coquetean con el negacionismo del cambio climático, por ejemplo el senador Da Silva.

Hay responsabilidades de todos lados, pero hay que empezar por asignar tareas. Las intendencias tendrían que tener buenos sistemas de recolección de residuos y de disposición final de residuos. Eso no ocurre. Lo que se testimonió con el video de lo que ocurría en el arroyo Miguelete es que los planes actuales no funcionan. El vecino no responde y autoridades tampoco. Estamos atrapados entre los problemas de gestión municipal y los problemas con el vecino que ni siquiera tira los residuos en el contenedor.