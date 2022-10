Eduardo Mosegui sobre el hecho de violencia en el fútbol infantil: "Tenemos que hacernos cargo, actuar en consecuencia y trabajar"

La interliga de Montevideo se suspendió a principios de octubre luego de varios hechos de violencia, entre ellos un conflicto entre padres durante un partido que terminó con una persona herida de arma blanca.

La Organización Nacional de Fútbol Infantil gestiona unos 2.000 partidos por fin de semana donde participan unos 60.000 niños.

Para evaluar el creciente clima de violencia y definir cómo seguir, ayer hubo una reunión con el Ministerio del Interior.

Suspensión del fútbol infantil por hechos de violencia

Lo que tenemos que resaltar es una gota del océano de lo que pasó. Son 70 mil familias que están diariamente que esa comunidad deportiva funcione y a veces nos toca ser noticia por estas decepciones. Algunos son hechos de violencias. Este es un caso excepcional y teníamos que ocuparnos, parar para tomar medidas.

Como se juega de noche y entre semana, las parcialidades no se conocen entre ellas, a veces un grito o discusión se puede escapar de las manos, que eso a veces no pasa cuando se juega dentro de las ligas. Al ir a diferente lugares y conoce situaciones se puede generar discusiones y puede llegar a ser un problema grave. Acá hubo un problema grave. Por lo tanto la gente del fútbol infantil tenemos que hacernos cargo, actuar en consecuencia y trabajar. Hacer una evaluación y ver si podíamos haber hecho algo para no llegar a este punto. Había que tomar una medida y no nos podíamos hacer los distraídos. En Montevideo por fin de semana juegan entre 10 y 15 mil chicos. Son niños. No podemos ir categorizando o estigmatizando lo que es el fútbol infantil.

Reunión con autoridades del Ministerio del Interior

Tuvimos reunión. Participaron los presidentes de las ligas de Montevideo. Los presidentes de liga estuvieron en AUFI, tuvimos charlas con Santiago González y gente del Ministerio del Interior para ver cómo encárabamos el tema. No nos queremos acostumbrar a esto, pero queremos estar preparados. Cuando hay un hecho de violencia, aunque no se agrave, pero tenerlo registrado. Si llega haber un papá re prudente a ver cómo hacemos.

Terminan pagando las consecuencias chicos que no tenían nada que ver, los papás de los chicos que no tenían nada que ver. También hay que ver que una familia fue desplazada y que fue violenta por haber llevado un arma blanca, qué puede estar pasando en esa familia que fue desplazad por otras 150 familias de la comunidad.

Captores

La expectativa que genera al fútbol como solución económica o futuro, el propio éxito que podés lograr a través de tu hijo, pasa en muchas disciplinas, y lleva a situaciones que son un poco desmedidas. Los papás que se comportan mal son pocos. Todos los clubes tienen códigos de pena severas y códigos de conducta. Se les prohíbe la participación por ejemplo. El árbitro denuncia y lo hace salir del predio por ejemplo.

La idea es que los propios papás traten de controlar a los que no pueden comportarse. AUFI tiene un orden bien establecido. Los presidentes de los clubes son las autoridades máximas del o que pasa en el lugar. Están capacitados y poner las normas de convivencia de sus propias instituciones. Generalmente es al árbitro a quien le gritan. La suerte de toda la institución y de todo el colectivo depende del comportamiento bueno o malo de una persona, entonces alguien que te pueda señalar o te controle puede ser bueno.

No es tan sencillo y simplista decir de inhabilitar una categoría o suspender, nuestra obligación es universalizar el fútbol infantil, generar oportunidades, achicar las brechas y que todos tengan posibilidades.

Son círculos donde te pones a dar vueltas y a veces no podés encontrar la salida. Me preocupa que un niño no pueda seguir jugando. Ojalá que este hecho sirva para que todos tomamos conciencia y se reflexione. Tenemos que hacer el esfuerzo y debemos ir por ese niño. Tratemos de que el colectivo funcione otra vez y se tome conciencia. Esto es un hecho grave y pudo haber sido una tragedia. Tenemos 20 mil voluntarios previenen cosas, hay cosas que no pasan porque tenemos un voluntariado que están todo el día detrás de esas cosas. Hay tratar de buscar.

Hay una barrera delimitada que es a los 13 años. Hasta los 13 años, fútbol profesional no puede fichar a un chico del fútbol infantil

El fenómeno de los captores es un fenómeno que vino para quedarse y es un gran problema que tenemos. Lo que tenemos que generar son herramientas y ámbitos en el interior del país para no generar desarraigo de los chicos. Les parece que en cualquier actividad normal de la vida que un chico tenga dejar su familia a los 13 años y Montevideo. No es normal y no puede ser normal para el fútbol. Vienen muchísimos niños del interior a la capital y se vuelven muchísimos. No saben el estado en el que vuelven. En lugares pequeños como Quebracho o Tambores, venir a Montevideo a practicar, lo que genera venir a entrenar e imagínate cuando tenés que volver porque no fuiste fichado o no te tuvieron en cuenta. El fútbol es algo muy trabajado. A veces no llegan los mejores, llegan los más porfiados, los que trabajan más.

Fútbol infantil femenino

Tratando de no separar la actividad. Hablamos de niños en general y cuando generamos actividades tratamos de que sean la misma. Los torneos son iguales, los fichajes son iguales y que la inversión sea la misma. Para 2023 tenemos un nuevo plan, esperemos que llegue a todo el país, el ritmo de las niñas va muy lento, y no es un tema de calidad deportiva o talento, sino que no se llega a concretar que tenemos muy pocas niñas de las que tenemos que tener. la idea es incorporar 4 o 5 referentes del país en lugares y darle un empuje en el 2023 bastante importante. Sabemos que será una dinámica más lenta que la de los varones, pero entendemos que el ritmo de los varones ayude al de las niñas.