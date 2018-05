¿El 2019 traerá un balotaje Mujica-Sanguinetti?: el expresidente colorado vuelve al ruedo político y podría encabezar una lista al Senado

Julio María Sanguinetti vuelve a la actividad política. El expresidente militará en “Espacio Abierto”, sector liderado por Tabaré Viera. Sanguinetti transmitió su decisión al propio diputado colorado y a Luis Hierro López, quienes lo visitaron días atrás para convencerlo de que vuelva a la militancia.

¿Hay posibilidades de que Sanguinetti se presente como precandidato presidencial? ¿Su futuro está en el Senado? Abordamos el tema junto a Tabaré Viera.

Ha dicho que no va iba a volver a ser candidato. Pero dijo que no se retiraba de la política: ha estado trabajando de distintas maneras, no siendo candidato, pero sí participando de actos y dando conferencias.

Un grupo de amigos fue a su casa a pedirle que se incorpore a la actividad política proselitista. Le pedimos que fuera candidato o precandidato, y dijo que era algo a definir en el segundo semestre, aunque ya venía diciendo que no. Dijo que de pronto sí estaba dispuesto a encabezar una lista la Senado.

Estamos convencidos de que estamos en un país con dificultades serias en la que los mejores ciudadanos deben dar su concurso para tratar resolver la situación. Necesitamos hacer cambios en forma urgente para mejorar las cosas. Por eso lo fuimos a buscar a Sanguinetti: por ser una figura con trayectoria, con conocimientos, con capacidad.

No tenerlo en la cancha, estando en un perfecto estado de salud, no es bueno para el país ni para el propio partido. El batllismo lo precisa. Sanguinetti está por encima de todas las disputas internas.

Estoy de acuerdo con dialogar. Está claro que para esta etapa de la elección nacional, acuerdos electorales con la actual legislación vigente es muy difícil, no tenemos una realidad como otros países en los que se pueden hacer alianzas circunstanciales electorales. La experiencia de la Concertación no dejó un sabor agradable.

Llegar a la instancia del balotaje con algunas cosas acordadas sería muy bueno para el Uruguay. En un mes es muy difícil hacer un acuerdo profundo. Si trabajamos previamente en una concertación programática, no me parece para nada mal.

El Partido Colorado nos necesita a todos, y necesita de varias expresiones y varias alas. Amado tiene su pensamiento y su forma de actuar, tiene derecho a plantear lo que piensa.

¿Qué partido hace una renovación en Uruguay? El Frente Amplio necesita hacer una renovación y está pensando en alguien de 60 años, como es el intendente Martínez. Históricamente, las renovaciones en el Partido Colorado se hicieron de la mano de veteranos fuertes.

¿Quién duda de que no tengamos un final Sanguinetti-Mujica?