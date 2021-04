El 38 % de los uruguayos cree que la economía es el principal problema del país en el contexto de pandemia

Conocemos la última encuesta de Cifra sobre la preocupación de los uruguayos en la economía en el contexto de la emergencia sanitaria.

Uno de los mayores efectos que ha tenido la pandemia en este tiempo se notó sobre la economía. Miles de personas quedaron sin empleo, y otros tantos pequeños y medianos empresarios debieron cerrar sus puertas tras la declaración de la emergencia sanitaria.

Resultados de la encuesta

La camiseta política pesa en la visión de esta situación. Los mas preocupados por la economía son los votantes del Frente Amplio. Casi de 4 de cada 10 dicen que la situación económica es mala. Dentro del FA, el 60 % de los votantes dice que la gestión de la economía es mala.

Sobre la perspectiva a futuro los uruguayos estamos optimistas. El 45 % dice que de acá a 12 meses la economía va a mejorar y el 26 % dice que empeorará. Entre los votantes del FA el 46 % dice que empeorará, mientras que los votantes de la coalición el 26 % dice que será peor. Lo que hoy sentimos es optimismo de lo que sentíamos hace un año, no porque la situación sea mejor sino porque cómo nos ha pegado la pandemia ha sido tan dramático que no podríamos estar peor. En febrero de hace un año o hace dos no nos imaginábamos lo que podía llegar a pasar. A fines del año pasado la preocupación por la salud estaba más abajo. Este aumento de casos ha traído una preocupación seria por la salud y hay gente que está preocupada por perder su empleo. Estamos más preocupados por la salud porque se nos viene encima.