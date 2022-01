El 50% de los vehículos incumple normativa de silla infantil

Solo el 50% de los vehículos que circula con niños menores de 5 años cumple con la normativa de utilizar el sistema de retención infantil, más conocido como “la sillita”. Este hecho preocupa a las autoridades y desde la Policía Caminera, su vocera Vanessa Briozo, anunció que se fiscalizará “más duro” el uso de las sillas infantiles.

Desde la Fundación Gonzalo Rodríguez se asegura que el adecuado uso de la silla con retención infantil reduce en un 75% las posibilidades de fallecimientos de niños en un accidente de tránsito y un 90% las posibilidades de lesiones graves.

Fiscalización del uso del Sistema de Retención Infantil

Está comprobado a nivel internacional que la fiscalización es clave para que la normativa pueda ser acatada por la población. Ayuda y mucho a lo que es un cambio de comportamiento del adulto responsable en el traslado de niños en vehículos particulares.

Tenemos que trabajar mucho entre todos. Hablamos del gobierno nacional, departamentales, como para poder estimular el uso de los sistemas de retención infantil. Tenemos una ley que es vigente desde el 2014, pero necesitamos que esa ley para tener mayor incidencia en la población se fiscalice de forma regular en todo el territorio nacional, no solo en las rutas nacionales o en algunos departamentos. Eso llevará al cambio que estamos buscando. Con todo el trabajo que ha hecho la Fundación Gonzalo Rodríguez Articulando con distintos actores nacionales durante estos años hemos logrado avanzar que este 50% de familias que trasladan niños en vehículos particulares entre 0 y 5 años estén utilizando el Sistema de Retención Infantil, pero nos falta garantizar la seguridad del resto. Sobre todo nos falta garantizar la seguridad de los niños mayores a cinco años que dejan el Sistema de Retención Infantil y por alguna razón pasan a ir sueltos detrás del auto, ese porcentaje baja al 3.2% de utlización de buster. Debemos alarmarnos porque hay una falta de percepción de riesgo grande como ocurre en otros aspectos en la conducción.

Hay diferencias en departamentos, en lo que es el control y uso. El último observacional que tenemos que marca del 2016, se hizo en todo el territorio, Montevideo es el que tiene más utilización del Sistema de Retención Infantil. Colonia tiene un buen porcentaje de uso, ha sido distinta la estrategia para fomentar el uso. Hay departamentos que es muy escasa el uso del Sistema de Retención Infantil.

Visitamos 11 departamentos del Uruguay, generando acciones para la comunidad y para los medios de prensa para estimular el uso. Hay departamentos que nos sorprendimos gratamente como Maldonado. Este año en particular sumamos a MIDES y otras oficinas logramos que fuera todo el día un trabajo continuo de todo el equipo técnico de las fundaciones y camineras atendiendo a vehículos y a papá con dudas sobre el Sistema de Retención Infantil. La realidad es que indica de a poco se va generando un cambio, pero ese cambio por sí solo no sea da si no hay un compromiso general de los gobiernos departamentales poniendo en agenda el tema y fiscalizando el uso del sistema.

En todos los departamentos se ha generado vínculos con las autoridades, no solo para trabajar con las divisiones de tránsito, necesitamos un plan que cada intendencia pueda generar para su departamento entendiendo cómo se trasladan los niños y buscando la mejor estrategia para que cada forma de movilidad sea segura para los niños de cada departamento. Cuando suceden acontecimientos como los que tuvimos a principio de enero, hay responsabilidades compartidas, esto hablamos con lo que tiene que ver el sistema seguros en seguridad vial. La realidad es que disponemos de la estrategia para trabajar en la seguridad vial infantil, no solo tenemos que disponer al adulto responsable, sino que el sistema tiene que fomentar desde la legislación, fiscalización, lo que tiene que ver con la infraestructura, vehículos seguros, un sinfín de acciones que se deben de contemplar y que no es solo el comportamiento del adulto que maneja el vehículo.