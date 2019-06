El abastecimiento de supergás será normal para el fin de semana: durante el paro, se perdió la venta de 120.000 garrafas

"Esperemos que no surjan nuevos conflictos y que tengamos una zafra tranquila".

El sector de envasado de supergás llegó a un acuerdo con las empresas del ramo y decidieron levantar el paro que rige desde la semana pasada. La firma de este convenio colectivo no evitó que la mayoría de los puntos de venta de garrafas estén sin stock desde el domingo y que los distribuidores calculen que la situación se normalice recién en el correr de la semana.

Abordamos el tema junto a Martín Machado de la Asociación de Distribuidores de Supergás.

Calculamos que entre el jueves y el sábado comenzará a normalizarse la situación. Se perdió la venta de unas 120.000 garrafas: eso es mucho dinero. La reposición será ya normal para el sábado, en cuanto a tiempo y forma.

La negociación nos llevó cinco meses, fue en buenos términos. Hubo buen diálogo, a no ser por la última semana, que por cuestiones de mala información entre algunas partes uno de los sectores no se presentó a firmar y eso dejó a una cantidad de gente sin supergás.

Los Consejos de Salarios ya están laudados y terminados. Puede llegar a haber algún problema, pero esperemos que no y que tengamos una zafra tranquila.

Siempre apostamos al diálogo, pero a veces pasan estas cosas. El envasado es el 5 % de la cadena, pero es donde se realiza el 95 % de los conflictos. Los sectores están todos juntos: cuando envasado tiene algún conflicto, eso repercute en los puestos de distribución y en los fletes.

Tenemos toda la confianza en que no va a pasar nada más. Al menos, no creemos que se tomen medidas por Consejos de Salarios. Si algún otro problema ocurre en otro sector… eso no se puede asegurar. Hoy comenzamos un nuevo día.

Toda nuestra gente tiene ganas de trabajar.