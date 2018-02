El alcalde del Municipio CH considera que las obras viales en la zona de Tres Cruces son importantes: “Nos íbamos a terminar hundiendo”

La Intendencia de Montevideo está realizando importantes obras en las inmediaciones de Bulevar Artigas y Avenida Italia, en la zona de Tres Cruces. Las tareas afectan directamente a uno de los puntos más transitados del país (especialmente en semana de Carnaval).

¿Es la mejor época para realizarlas? ¿Cuán necesarias son? Abordamos el tema junto al alcalde del Municipio CH, Andrés Abt.

En esta zona, el cantero separa a los dos municipios, al CH y al B. nosotros hemos recibido distintos planteos de gente de la zona. La obra impacta directamente en la circulación por la zona, que es uno de los cruces más importantes de Montevideo.

El problema principal tiene que ver con una falta de infraestructura que tuvo la Intendencia desde hace años. Tenemos distintas llamadas de vecinos que nos plantean por dónde es mejor ir para no pasar por este lugar, cómo va a impactar en los lugares para estacionar y hasta cuándo van a durar las obras.

Hubiera sido mejor que se empezara por el 12 de enero, cuando la mayoría de la gente estaba de licencia. Ahora esta obra estará en pleno comienzo del año escolar, con mucha gente transitando por la zona.

La Intendencia no ha podido acompasar el crecimiento automotor que ha tenido Montevideo. Estas obras eran importantes, por más que no es que se esté ampliando la calle. En Montevideo hay muchas calles que están en muy mal estado. Si esto no se hacía, nos íbamos a terminar hundiendo. Pero hubiera sido mejor haberlas hecho antes para no llegar a esto.

En este caso, no recibimos la información como se debería. No nos dijeron sobre el inicio de la obra para poder trabajar al respecto, informando a los vecinos y a nuestros propios funcionarios. Los vecinos reclaman constantemente saber qué va a pasar durante la obra, cómo va a ser la operativo, y el gobierno de cercanía tiene que tener esa información.