El ausentismo en el Estado y el nivel de certificaciones

El gobierno incluyó en la Rendición de Cuentas una serie de disposiciones, que buscan equiparar las condiciones en el pago de los días de certificación médica del sector público con el sector privado. Se potenciará el rol del Banco de Previsión Social como auditor de las certificaciones, creándose el Sistema Nacional de Certificaciones Médicas, que centralizará la información para mejorar los controles.

Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil

¿Por qué es necesario esta reforma de la certificación médica en los funcionarios públicos?

En la encuesta que hicimos de motivación a funcionarios públicos, ya no da que el propio funcionario detecta que esto es un problema. Y afecta a los propios funcionarios que no abusan de las certificaciones y tiene que trabajar dos o tres veces por aquellos que están certificados. Y en un pedido de datos a ANEP, entre junio de 2018 y junio de 2020, de entre unos 64 o 65.000 funcionarios, 11.000 habían estado certificados por más de 90 días. El parlamento entendió que era un problema muy grande, y nos encomendó a obtener estos datos periódicamente. Tener 34 día de promedio de certificaciones en la administración central, eso es enrome. Sin tomar el Ministerio del Interior, ahí sería 46 días. El Ministerio acentúa un problema, pero no es solo ellos.

Las acciones que este "mamarracho" trata de cubrir son dos: tener un ojo mejor puesto sobre el tema de certificaciones, que el prestador de salud tenga que informar al BPS y este pueda cruzar datos entre lo privado y lo público. Porque mucha gente se certifica en lo público y sigue trabajando en lo privado. Es un dato que está protegido por secreto tributario. El que lo puede saber es el BPS. Y ahora habilitamos a que el BPS pueda cruzar información por ley. Incluso con multas para los prestadores, por auditoría de ASSE.

Puede tener errores y para eso está el parlamento, para poder mejorar las cosas. Lo que no estamos dispuestos a ceder desde el Poder Ejecutivo, en la presentación porque después es el parlamento el soberano para decidir, es que tiene que haber un incentivo: a partir del cuarto día, como en el sector privado, tiene que haber un descuento.

Para no castigar justos por pecadores, en el primer año tiene cinco días que no se le descuenta absolutamente nada. Luego se va sumando de a tres días, hasta llegar a 15 días. Entonces si vos no faltaste en ese tiempo, tenés 15 días que podés usar para que no se te descuente si tuviste dos gripes de una semana cada una. El 65% de los funcionarios no suele faltar más de 10 días.

Los abusos los hay y sin muchos, y es increíble que nadie le haya hincado el diente hasta ahora.