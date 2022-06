El avión venezolano-iraní rechazado por Uruguay

El especialista argentino en Irán, Paulo Botta, dijo que la situación del avión venezolano-iraní hace que los países de nuestra región tienen que "contar con especialistas que interpreten las complejidades de una región que no nos son tan familiar, porque si no terminamos pura y exclusivamente dependiendo siempre de lo que nos digan otros".

Según un informe del FBI conocido el fin de semana, el piloto del avión fue identificado como parte de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, organización considerada como terrorista por Estados Unidos. Por la negativa de Uruguay a que el avión ingrese a su espacio aéreo, ayer el ministro de Defensa, Javier García, acudió al Parlamento para brindar explicaciones. A su vez, en Argentina avanza una investigación de la Justicia que indaga sobre la tripulación y sus actividades. Por su parte, e

Los vínculos de Irán con América Latina

Es muy relevante. Alrededor de poco más de una década en nuestra región vemos lo que analíticamente denominamos la aparición de actores no tradicionales. China, Rusia, Turquía Irán e India, por lo tanto identificar estos actores, cuáles son sus intereses, qué están haciendo en la región, cómo lo están haciendo es muy relevante porque hoy en América del Sur e Iberoamérica no solamente se vincula con los estados europeos y Estados Unidos, sino que aparecen una enorme cantidad de actores nuevos y por lo tanto merecen nuestra consideración, nuestro estudio.

Presencia del avión

Repercusiones

Hay dos datos fundamentales. Cuando uno ve este tipo de situaciones a vece hay que hacer el esfuerzo del análisis, tratar de verlo de una manera mucho más comprensiva. Lo primero es la importancia de la cooperación internacional. Sin cooperación internacional, cualquier amenaza en términos de seguridad para nuestros países es insuficiente, por lo tanto la cooperación es fundamental. En segundo lugar, otro elemento de esta situación es la enorme necesidad que tenemos en nuestros países de contar con especialistas, gente que puede interpretar las complejidades de una región que no nos son tan familiar, porque si no terminamos pura y exclusivamente dependiendo siempre de lo que nos digan otros. Creo que es aquí donde nuestros países merecen, al tener un lugar importante a nivel internacional, tener y generar nuestros propios conocimientos.

Sistema político de Irán

Con respecto al sistema decisorio el sistema iraní tal vez es uno de los sistemas más complejos de la región de Medio Oriente porque se combinan instancias que son electivas como por ejemplo el Parlamento y el presidente con instancias que no son electivas como el líder supremo Alí Jemenei. Eso genera un enorme sistema de pesos y contrapesos donde nosotros que venimos de un sistema presidencialistas donde pensamos que es el presidente es el que reúne todo los poderes, cuando nos acercamos a la República Islámica de Irán vemos que el presidente tiene poderes muchos más acotados.

En primer lugar decir que el sistema decisorio es muy complejo. Hay un sistema de pesos y contrapesos.

Una de las tendencias tal vez más relevantes que se ven es que a lo largo de los últimos 40 años, el sector clerical eran los que habían hecho la revolución y tenían gran parte del poder pero lo que hemos vistos en los últimos años en Irán es que el sector dependiente de las fuerzas armadas, de seguridad e inteligencia cada vez tienen más relevancia porque ocupan espacios en el parlamento donde exmilitares obtienen sus escaños por lo tanto, desde mi perspectiva, estamos una creciente influencia de los sistemas de seguridad e inteligencia en la estructura de la República Islámica. Hoy las fuerzas armadas y de seguridad tienen mucha visibilidad mediática, no solo tienen lugares en el parlamento, tienen funcionarios, bancan empresas muy importantes de las más estratégicas del país y eso no solo les da un poder político, económico y social. Lentamente están mutando hacia a un sistema donde la mayoría del poder estaba en mando de los clérigos y ahora está mucho más en manos de los sistemas vinculados a la seguridad e inteligencia y defensa.

Irán es un país que tiene un ADN imperial. Hay otros países que lo tienen también. Básicamente significa que no consienten ser un Estado más del sistema internacional. Tienen una vocación de convertirse en líderes regionales. Lo que vemos en el caso de Irán es que esa voluntad de convertirse en un líder regional, no es aceptada ni por los otros estados de la región ni tampoco por los grandes estados del sistema internacional. Con respecto a los estados de la región es muy clara la oposición con Irán. Es muy clara la oposición con Israel y Arabia Saudita que tienen distintas bases, pero en el fondo hay una oposición. También con Turquía y otros países. Con respecto a los grandes países del sistema internacional pues está muy claro que con Estados Unidos hay una oposición muy fuerte y con el caso de Rusia y China hay más bien situaciones donde se aprovecha la enemistad norteamericana, pero en el fondo hay un grado importante de competencia.

Los iraníes han dicho siempre que al ser una gran potencia tienen intereses globales. Si los tienen por supuesto que tienen que estar presentes en todos los lugares del mundo incluyendo nuestra región. Si uno se fija geográficamente no es una región muy cercana y tampoco lo es culturalmente, pero lo están haciendo. Nuestros países tienen que generar un conocimiento propio para entender cuáles son las oportunidades, los peligros y elementos de los cuales nos tenemos que fijar y no tener una visión muy inocente naif con respecto a que este tipo de vínculo a veces no hay absolutamente nada que perder, tampoco tener una visión de que toda vinculación con Irán es mala per se. Hay técnicas especializadas de poder entender estos sistemas.

En el caso de la República Argentina no es un secreto, de hecho hay vinculación con dos gravísimos atentados terroristas sufridos en la década del 90’. En distintas instancias, la República Argentina señala a la República Islámica de Irán como el responsable de los atentados, por lo tanto es un hito fundamental, no solo desde el punto de vista diplomático, es de un punto de vista legal y humanitario, por lo tanto la República Argentina tiene una situación especialísima con Irán.

Es un hecho que desde el 92’ el atentado a la embajada de Israel y el 94’ atentado contra la AMIA ha cruzado en todas las administraciones de la República Argentina.