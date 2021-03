El balance preliminar de la vacunación contra la Covid-19

El profesor de medicina legal, Hugo Rodríguez Almada, conversó sobre los primeros días de la vacunación en el país. También conversó sobre las implicancias y beneficios de la firma del consentimiento informado, el avance de la campaña de vacunación y las diferencias entre las muertes por y con Covid-19.

Vacunación

Inicialmente quisiera hacer mi acuerdo jurídico con los oyentes. Nada de lo que diga puede interpretarse como un gesto antivacuna. Es necesario que nos vacunemos todos ordenadamente y masivamente por nosotros, nuestras familias y el país. Sorprendió en el sentido de toda la discusión previa en torno a la vacuna que si requería o no conocimiento informado. Hay opiniones diversas y todas tienen sus fundamentos.

Lo interesante es que no es un conocimiento informado. Eso es un derecho que se le otorga a los usuarios de aceptar o rechazar un acto médico luego de informarle los datos relevantes que debe conocer para tomar la decisión, es un derecho para no ser atropellado y no se cometan actos médicos que vayan en contra de los principios, de proyectos de vida y valores de vida del usuario. En este caso no es eso. No hay un solo dato de información médica que en ese documento no se establece ni los beneficios ni riesgos ni alternativas. Es como han dicho las autoridades del gobierno es un acuerdo jurídico. No es un derecho del paciente sino que es la limitación de un derecho. Si me quiero vacunar debo a renunciar a alguna forma de reclamo. No a reclamar porque lo puedo hacer y está expresamente claro eso, pero sin dudas es otra cosa. Con respecto si es habitual, la verdad no he visto documento de esta naturaleza. Tampoco soy abogado y tengo claro que validez tiene porque en realidad todas estas manifestaciones de orden contractual presupone la libertad de la persona y habrá que preguntarse que tan libre es una persona en medio de una pandemia que le dicen si te querés vacunar la empresa exige que firmes esto, libre no es. Tendrían que hablar los abogados y no los médicos. La impresión que tengo es que puede generar alguna traba para alguna gente que estaba en el borde de que si quería o no. Exhortaría a que no sea una traba y que la gente comprendiera que a pesar de las sugestiones de esto llegaron las vacunas y deberíamos vacunarnos todos lo antes posible.