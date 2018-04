El Ballet Nacional del Sodre fue galardonado en Hong Kong por el trabajo de arte de “El Corsario”

El Ballet Nacional del Sodre (BNS) vuelve a ser noticia por un reconocimiento internacional que en este caso tiene como protagonista a Hugo Millán, el responsable del diseño de vestuario y escenografía de la producción de “El Corsario”.

Los 16 telones de la producción fueron confeccionados íntegramente en los talleres del Auditorio Nacional del Sodre y merecieron el premio que se trajo Millán directamente desde Hong Kong.

Hong Kong Ballet won 4 major awards for Le Corsaire at the 20th Hong Kong Dance Awards!!

🏆Xia Jun won “Outstanding Performance by a Male Dancer”

🏆”Outstanding Large Venue Production”

🏆”Outstanding Ensemble Performance”

🏆Hugo Millán was awarded “Set and Costume Design” pic.twitter.com/9nfYwgmZh1

— Hong Kong Ballet (@HongKongBallet) 20 de abril de 2018