El caso del consuegro de Vázquez no iba contra las normas, pero la Jutep recomendó cesar el vínculo: ¿cuáles fueron las razones?

La recomendación que le hizo la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) al presidente Tabaré Vázquez tuvo su resultado y el mandatario cesó a su consuegro -el padre de la esposa de uno de sus hijos- Daniel Estévez, quien se desempeñaba como su chofer personal. El caso quedó enmarcado entre denuncias a jerarcas por la designación de familiares en organismos públicos.

Abordamos el tema junto a Matilde Rodríguez Larreta, una de las directoras de la Jutep.

El presidente no sé si pretendía que nosotros diéramos una sentencia que no existe. Teníamos que aclarar que su caso no estaba incluido en el famoso artículo 35, que tipifica los casos de familiares que trabajan en las mismas oficinas y bajo las órdenes del jerarca familiar. En ese caso no está el consuegro de Vázquez, que no es pariente directamente.

No hemos actuado de oficio en este caso, porque ni sabíamos del caso. Fue el presidente quien puso el tema sobre la mesa, haciendo la consulta directa a la Jutep. Como sucedió eso, nosotros entendimos que debíamos aclarar su situación y decirle que legalmente no había impedimentos, pero que sí puede incluirse en lo que se llama la exteriorización de que no sea confuso, que no lleve a la ciudadanía a pensar que estamos ante un acto de corrupción.

El presidente puede hacer lo que a él le parezca y está dentro del marco de sus competencias, no falta a ninguna norma. Pero nos pareció mejor que esa relación laboral terminase ya que el tema estaba sobre el tapete.

El hermano de Vázquez está bajo las órdenes directas del ministro del Interior, pero no de Presidencia de forma directa.