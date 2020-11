El CECOED de Montevideo anuncia una aplicación para controlar aforo las playas

La aplicación fue anunciada en la reunión del día martes entre Comité de Emergencia Departamental de Montevideo, Álvaro Delgado, Daniel Salinas, el intendente Christian Di Candia y la intendenta electa, Carolina Cosse.

Situación actual y aporte del CECOED en Montevideo

Próximos pasos ante el aumento de casos de los últimos días

El trabajo pormenorizado para Montevideo

El trabajo del CECOED

Se pidió tener más información sobre algunos focos, dónde y cómo se dan, para poder actuar de forma más eficiente y dar esa apoyatura al ministerio para que podamos salir rápidamente de estas situaciones. Nosotros seguimos trabajando siempre, no hemos dejado de trabajar, ayer el ministro nos planteó 11 puntos de los cuales hay un interés importante en trabajar. La responsabilidad en los protocolos, que se pueda dar cumplimiento de los protocolos, ahí tenemos que fiscalizar entre lo que es la intendencia más el Ministerio de Desarrollo y otras instituciones que correspondan para poder estar un poco a tono de lo que se precisa.

Los incumplimientos de los protocolos

Otros puntos planteados fue las ferias vecinales, ver la intendencia como fiscaliza esa parte de las ferias vecinales y después el pedido que hacia el ministro sobre las fiestas de fin de curso, tanto en primaria, secundaria y terciaria, todo lo que conlleva el no hacerlo es lo importante. No decimos que no se esté cumpliendo, sino que fiscalicemos un poco más.