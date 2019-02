El conflicto en Megal: despidos, envíos al seguro de paro, acuerdos sin cumplir y el posible desabastecimiento de supergás

"Lo que estamos exigiendo es que se cumpla lo que acordamos: retorno de los 21 trabajadores que fueron enviados al seguro".

La empresa Megal confirmó que habrá despidos y eso generó que el sindicato deje de envasar y la operativa en la planta sea parcial. El conflicto se desató el 30 de enero. Desde entonces, los trabajadores de Megal reclaman el regreso de los que fueron enviados al seguro de paro en diciembre. Luego de la reunión que se realizó en Dinatra. La situación se agravó. Megal les informó que no son 9 sino 18 los empleados que va a despedir.

Abordamos el tema junto al sindicato de Megal.

La planta no está en condiciones de operar por la cantidad de gente que tiene, no está en condiciones de operar y, por lo tanto, no están dadas las garantías. No hemos tenido ninguna reunión oficial, pero estamos a la espera de ello.

El no cumplimiento del acta que está firmada ante el Ministerio de Trabajo puede trancar otras negociaciones a futuro. De continuar el conflicto, se podría dar una movilización de todo el sector del gas.

Al momento tenemos solo operativo la planta de Riogas. Acodike y Megal no están envasando. El sindicato del supergás nos da su apoyo bloqueando el intercambio de envases para que las plantas no puedan operar. A la larga se va a producir desabastecimiento al haber una sola planta envasando.

Lo que estamos exigiendo es que se cumpla lo que acordamos: retorno de los 21 trabajadores que fueron enviados al seguro. Creemos, además, que hay una clara persecución sindical.