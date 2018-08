El dinero K y las fronteras uruguayas: funcionarios de Aduana denuncian que Uruguay “es un colador”

Desde el sindicato dijeron que en los controles de Melilla y Carmelo suele haber tres funcionarios, y que después de cierta hora ya no queda nadie.

La investigación sobre las coimas y la corrupción durante los años de gobierno K continúa arrojando novedades en Argentina y también en Uruguay. A través de varios empresarios argentinos que declararon ante la Justicia bajo la carátula de “arrepentidos”, se supo que uno de los hombres de más confianza de Néstor Kirchner viajó a Uruguay 164 veces.

Abordamos el tema junto a Roberto Valdivieso, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Aduana.

No es posible controlar todas las aduanas porque en los últimos tiempos ha habido un desmantelamiento de puestos de control, a lo que se le agrega la falta de personal.

De noche hay 38 puestos de trabajo que muchas veces no son cubiertos porque el personal no es suficiente. Alrededor del 2010 éramos 2000 funcionarios presupuestados, pero hoy no llegamos a 850.

En Melilla hay tres funcionarios que están desde las siete de la mañana hasta las siete de la tarde: después no hay nadie. Eso pasa también otras zonas como en Carmelo, donde puede que llegue un vuelo y avise, pero si no hay nadie… En el aeropuerto de Carrasco es diferente porque hay muchos vuelos y durante todo el día.

Para el sindicato esto no es nuevo. Uruguay es un colador. El funcionario debe revisar los bultos y ver el contenido, pero no somos suficientes. Y eso lo venimos denunciando desde hace años.

Entró muchísimo dinero por muchos lugares donde los funcionarios decimos que eso se podría haber evitado, más teniendo en cuenta la plata que se ha invertido en la reestructura de la Aduana.

Nos pusimos a disposición del fiscal Pacheco para ayudar a que esto llegue a la verdad. Si hay gente involucrada, que se llegue hasta el hueso. Tenemos información, pero más que eso: el estado de situación, en el que los controles son vulnerables.

No hay funcionarios, y eso afecta a varios de los puestos de control. La negligencia no es del funcionario sino de quien tiene la responsabilidad.