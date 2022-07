El fallo judicial que suspendió la vacunación en niños

En el estudio recibimos al secretario del Instituto de Derecho Adminsitrativo, Miguel Pezzutti, quien explicó sobre el fallo judicial que llevó a la suspensión de la vacunación de niños menores de 13 años. El secretario expresó que "hay que repensar el amparo", recurso que utilizó el juez Recarey.

Fallo judicial que suspendió la vacunación en niños

Son varios los puntos que se plantearon en este debate. Aclaro que no he tenido más que un acceso a la sentencia y algunas partes de la demanda, con lo cual estas afirmaciones son provisorias porque surge del expediente. Muchos de estos temas se debatieron. Hubo entre 20 y 30 colegas que estuvieron activos en las redes sociales sobre este tema y fue muy productivo. El principal tema que se planteó es el de la legitimación.

Normalmente cuando alguien pretende que se le reconozca un derecho, hay una forma de proceso que incluye un plazo para presentar una demanda, un plazo para contestarla, un debate sobre la prueba y esto normalmente lleva tiempo. El amparo nace como un juicio con cierto carácter excepcional que se tramita de manera muy rápida porque se da ante situaciones verdaderamente graves. La ley en Uruguay regula este mecanismo de recurso de amparo y a partir del pacto de San José de Costa Rica es necesario que todo ordenamiento tenga un recurso eficaz y rápido para obtener una declaración. La ley 16.011 que regula el amparo establece un procedimiento abreviado pero en determinadas hipótesis, es decir, no es para discutir cualquier derecho, lo que se discute es la violación de derechos constitucionales o libertades reconocidas en la Constitución. Además, lo que establece la ley es que debe haber una lesión o una amenaza de esos derechos o libertades con una particularidad que tiene que ser manifiestamente ilegítima esa lesión. La lesión que se objeta frente al juez tiene que ser manifiestamente ilegítima, entonces esto califica de que cuando es discutible o no es manifiesta, es que debe ir por otra vía.

Amparo

¿Quién puede plantear un amparo? En principio el titular de un derecho o de una situación concreta en el cual su derecho se le lesiona. Para esto tengo que estar afectado directamente por la situación. En las normas existe una habilitación adicional que es para los llamados intereses difusos, esos intereses difusos que se plantean en las discusiones, es qué pasa en aquellos casos donde no se determina claramente quiénes somos los titulares de los derechos porque somos muchas personas involucradas, un ejemplo de manual es el medio ambiente, es que cualquiera de nosotros está en la misma situación de afectación. Para esto, el código general del proceso lo reconoce hay una ampliación de la legitimación y se le reconoce a organizaciones representativas, pero cuando se habla de los interesados, a nuestro juicio, se incluye el que es interesado no puede ser un mero interesado sino que tiene que ser uno de esos sujetos que esté al menos reflejado en esa situación.

Acá la particularidad que se da es que se alega ‘vengo yo como persona mayor’ y ‘vengo yo como representante de los intereses difusos. Esto de alguna manera permite que la sentencia vaya justificando a partir de cada una de estas posiciones alternativamente el por qué sigue adelante. Entiendo, y esta es una opinión personal, que la legitimación de una persona simplemente como ciudadano responsable no es suficiente para llegar al amparo.

Cuando hablamos de que hay un derecho lesionado es porque tiene que ver una acción o una omisión de alguien que debiendo actuar o actuando afecta. La circunstancia de que esto no sea obligatorio mitiga y mucho el argumento de la lesividad del derecho, porque en definitiva puedo vacunarme o no. Cuando se sostiene de que yo vengo porque están los menores en definitiva los menores hay alguien que decide por ellos. Ahí parecería buscar una puerta de entrada. Sin embargo, en el expediente, por lo menos que yo lo sepa, no se acredita por ejemplo que el actor haya representado a determinados menores. Hay una vieja frase que usamos los abogados que es que lo que no está en el expediente no está en el mundo, con lo cual si no está en el expediente no está acreditado.

No es una cultura demasiado abierta a figuras como el amparo, salvo por el tema de los medicamentos, en general no funciona así. En otros países funciona de otra manera y tiene provisiones en las constituciones. Diría que esto no es tan frecuente y no estamos acostumbrados.

Muchos sostienen y con fundamentos, de que hay una afectación de que el juez va mucho más de lo que se le pide y por ende invade lo que sería la esfera que define el Poder Ejecutivo y no el Poder Judicial.