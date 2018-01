El fiscal de Corte afirma que es posible revertir la territorialización del delito en Montevideo: “La concentración de los homicidios está en determinados barrios”

Hace algunos días, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que hay cinco o seis manzanas de Montevideo donde hay más homicidios que en el resto del país y que eso sucede por los enfrentamientos entre bandas.

Además, ha afirmado que habrá “impunidad cero” en el caso del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, sobre el que se espera un pedido de extradición en las próximas horas.

Abordamos estos y otros temas junto a Díaz.

Inseguridad en determinadas zonas de Montevideo

Sobre el asalto del casino no tengo información fina como para hacer una evaluación y dar una opinión porque ayer estuve todo el día en la Fiscalía de Treinta y Tres.

Sobre la situación de los homicidios, es algo que de lo que venimos hablando hace tiempo. Guarteche ya hablaba del riesgo de la territorialización-feudalización y la preocupación de que las autoridades no tenían una percepción de ese riesgo. Ese fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país, se está dando. Hay que trabajar para poder revertirlo y la experiencia internacional dice que es factible hacerlo.

No había una percepción compartida del riesgo entre todas las autoridades. Creo que ahora eso se está revirtiendo. Pero hay determinados fenómenos que avanzaron demasiado.

Esto se puede revertir. En Medellín, por ejemplo, con una política pública, se logró revertir. Pero este es un problema de la sociedad uruguaya toda. Necesitamos una política que abarque todos los aspectos.

En Casavalle, por ejemplo, hay un escenario urbano al que una organización criminal se adaptó y lo adaptó a su conveniencia. El cierre de pasajes, por ejemplo, es absolutamente funcional, porque evita el patrullaje. Son factores urbanísticos, arquitectónicos, y varios más. Lo primero que hay que hacer es no retirarse de esos lugares. Y lo segundo es ver cómo se interviene en ese escenario.

Tenemos una tasa de homicidios alta para lo que son los términos históricos de Uruguay. Ha ido subiendo en términos históricos, aunque haya tenido algunos descensos en algunos momentos. En Montevideo tenemos más de un 11, en el interior un cinco. La concentración de los homicidios está en determinados barrios, en determinados lugares: y eso surge de la georreferenciación.

Los homicidios por declaraciones testimoniales no se aclaran. Necesitamos trabajar en las herramientas científicas para el esclarecimiento de delitos. No podemos seguir pensando en el caso a caso, porque no lo vamos a aclarar, no podemos analizarlo aislado del contexto. Por eso creamos una Fiscalía de homicidios, para que pueda tejer la confianza necesaria. Si seguimos pensando el caso a caso, y que los fiscales no sepan lo que investigan otros, si la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, así no vamos a lograr nada.

Es absolutamente imprescindible cruzar información que el Estado tiene. No podemos encontrarnos con dependencias que digan que no dan cierta información.