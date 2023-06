"El golpe se esperaba, se sabía que algo así iba a pasar", dijo la historiadora Vania Markarian

¿Qué pasó a partir del 27 de junio de 1973? Conversamos con la historiadora Vania Markarian

Ese día, Bordaberry se transformó de presidente electo a dictador, por eso conmemoramos el 27 de junio y no en otras fechas.

Se habla de febrero, de otras fechas, pero el 27 de junio paso algo singular, terminó de caer el último de los golpes, cayó el poder legislativo, había caído el ejecutivo en febrero y seguramente había caído el judicial antes, cuando la justicia empieza a juzgar a civiles por estos crímenes difíciles de definir, políticos de alguna manera.

La permanencia de Bordaberry en el poder hizo que algunas cosas sean difíciles de explicar para afuera.

Acá la gente que empezó a denunciar afuera del país tenía que explicar mucho más, que esta misma persona que estaba en el poder se había transformado en el dictador, me parece importante marcar que es un proceso largo que tiene que ver con una crisis estructural que el país estaba enfrentando hacía tiempo; y con un proceso corto, donde hay responsables concretos de la coalición que da el golpe ese día, que está integrada por mandos militares y Bordaberry.

El golpe de estado en Brasil había hecho que en Uruguay se empezara a hablar de que el camino golpista era una posibilidad para salir de la crisis.

se reconocía una crisis y en ese episodio la convención nacional de trabajadores CNT en ese momento dicen, si pasa algo parecido a lo de brasil, la clase obrera, los sindicatos lo van a resistir con una huelga general.

En Argentina, por ejemplo, no había esa unidad de sindicatos y movimiento trabajador organizado como para tomar una medida así, fueron 15 días de huelga.

Mucha gente participo y otra no. Los cuentos de las personas de la época recuerdan que no había clases o sabía que tenía que ir a ocupar.

Esa sensación de estar expectantes estaba en mucha gente.