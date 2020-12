"El gran secreto": sensibilizar sobre la necesidad de generar una sociedad más inclusiva

La directora de la empresa conversó sobre el lanzamiento del libro que contiene varias herramientas para personas con discapacidad visual y auditiva. Y agregó que "los niños sin discapacidad les quede posicionada la idea de naturalizar de que somos diferentes y que necesitamos distintas técnicas".

"Cosabuena"

Diferencias ante otros libros

Este libro en particular tiene una combinación de tinta y además tiene el braille y las ilustraciones están animadas a través de un código QR que está en el inicio del libro, se puede escanear y las mismas ilustraciones están animadas, tiene subtítulos y lengua de señas. La lengua de señas es la lengua madre de las personas sordas, por lo tanto es necesario que estén en combinación con los subtítulos porque no todas las personas sordas aprenden a leer.

Acercamiento al tema

Mi aproximación a través de una maestra directora ciega y atleta. Durante tres años fui atleta guía, lo hice más con el corazón que con el entrenamiento y ella me mostró otra forma de ver la vida con una sensibilidad especial.

Mi primera aproximación con la discapacidad fue en la adolescencia, conocí a Horacio, un amigo ciego y me ayudó a naturalizar muchas cosas, una de ellas fue usando el humor. Eso me ayudó perder un poco el miedo a equivocarnos, no saber o que diré en una situación así. Ella me mostró otra manera de amar, su sensibilidad con los niños de cómo prepara los materiales y como lleva adelante su profesión más allá de su ceguera.