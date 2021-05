El MSP apuesta por campaña de vacunación contra la gripe

Conversamos con la Directora de Infancia del Ministerio de Salud Pública, Alicia Fernández, quien explicó sobre la campaña de vacunación contra la gripe, la recomendación en los niños, los riesgos de la Covid-19 e influenza y la percepción de riesgo de la población. También comentó sobre la vacunación contra la gripe en personas que tuvieron coronavirus: "El mismo momento que tiene el alta se puede vacunar".

Vacunación contra la gripe

Tener dos campañas superpuestas no es fácil. La primera que es la de covid, hay una agenda preestablecida por el Ministerio de Salud Pública. Lo que decidimos no hacer con influenza ahí apelamos a los vacunadores, vacunatorios y prestadores para que ellos armaran su logística de su mejor forma para evitar las aglomeraciones. Algunas optaron por agendas en las páginas web, otros dan números, otros lo harán por orden de llegada, lo dejamos en manos de ellos. Lo que determinó esta modificación en la estrategia fue que vimos que hay una baja percepción de la población con respecto a influenza. Sí hay una percepción, no en todos, con respecto a covid. Y la llegada de ese SMS que uno está esperando con el día y la hora hace que no se vacunen contra la gripe, porque aún siendo población de riesgo, esos 14 días de medida precautoria que tenemos que esperar para dar la otra vacuna, hace que si les cae hoy para vacunarse en dos días y se dieron la de la gripe, no pueden recibir la vacunación para covid. Eso hizo que cambiáramos la estrategia y eso lo bueno que tienen estas estrategias que se pueden flexibilizar y abrimos la inmunización a todos que quieran inmunizarse más allá de que sean o no personas de riesgo para padecer influenza

Hay que recordar de ver en el vacunatorio elegido qué gestión hacen ellos. Lo importante es que yo me puedo vacunar en otro vacunatorio que no sea el de mi prestador y me puedo vacunar en el vacunatorio que me queda en la esquina de mi casa o en algunos otros vacunatorios que se han abierto, por ejemplo, el Sindicato Médico del Uruguay abrió en Bulevar Artigas y Ana Monterroso un vucunatorio que vacunan por encima de los 15 años, porque una de las estrategias de esta vacuna fue que en el caso de los niños y las embarazadas actualizaran el esquema de vacunación atrasado, este vacunatorio del sindicato funciona de lunes a viernes de 12 a 20 horas y agendan, pero también si uno llega puede inmunizarse. Es importante recordarle ya que recibimos muchos mensajes de que los prestadores no tienen vacunas o no dan fecha hasta junio, que apelen a estos vacunatorios. Hay otro en la puerta del Pereira Rossell que está bueno para que sepan en qué lugares puedan acceder a esta vacuna.

Niños

Los pediatras siempre recomendamos la inmunización antigripal en los grupos de 6 meses a 4 años inclusive y en los niños con comorbilidades. Esto no es que depende del pediatra, la recomendación es clara de la Academia Americana de Pediatría, la Cátedra de Medicina de la UDELAR, la Asociación Uruguaya de Pediatría, el MSP, siempre hicimos esta recomendación de este grupo de etario para los niños con comorbilidades.

Si son niños sanos, el pediatra puede decir no habría problema. Si es un niño asmático o que tiene una cardiopatía, el pediatra dice si vacunalo. Mi recomendación es que aquellos padres que los quieran vacunar, que los vacunen.

Solamente se presenta epidémicamente en los meses fríos. Y no sabemos qué va pasar este año. Realmente si va aparecer influenza y cuál va ser el genio epidémico que va tener esta enfermedad.

Este año empezamos a ver cuadros respiratorios que el año pasado no veíamos, o sea, que la circulación del virus este invierno se está dando la posibilidad de que aparezca influenza es una realidad. Si uno puede prevenir con la inmunización hagamos lo que tengamos que hacer los pediatras que es prevenir entonces recomendemos esta vacunación independientemente de que no sean grupo de riesgo.

Riesgos de covid e influenza

Este es uno de los temores que tiene que uno lo conoce como sindemia. Los virus que circulan en el mismo periodo de tiempo en el mismo momento son dos virus potencialmente graves por covid ya sabemos lo que sucede, en el caso de influenza también sabemos que puede, de forma leve y grave, lo que no podemos permitir que dos virus que potencialmente y lo que sabemos causan enfermedad se sinergien entre ellos y coexistan en la misma persona y en un sistema de salud que ya está estresado termine estresado. Habría que pensar en la persona individualmente y en toda la sociedad.

Percepción de riesgo

El año pasado fue que el temor por el covid hizo que la gente se vacunara contra la gripe aún cuando gripe no cubre contra covid, pero es una enfermedad menos y si empezas con síntomas respiratorios y te vacunaste contra la gripe, la posibilidad de que sea el otro, es probable.

Este se espera que lo que suceda sea lo mismo lo que pasaba en años anteriores. no se vacuna toda la población, se vacunan fundamentalmente las personas que tienen riesgo y aquellas que vienen con la decisión de vacunarse año tras año. No sabemos cuál va ser el genio epidemiológico del virus, pero si influenza viene agresivo obviamente la gente se va preocupar y asustar y va empezar a querer inmunizarse aunque inicialmente hubiesen decidido que no. Tenemos que esperar que es lo que venga sucediendo.

Persona con coronavirus y quiera vacunarse contra la gripe

El mismo momento que tiene el alta se puede vacunar. Lo que no puede recibir es la vacuna para el coronavirus hasta tres meses de ese hisopado positivo de antígenos que le hizo el diagnóstico. Tiene que esperar porque la agenda no lo va habilitar, lo digo por experiencia personal. Para gripe se pueden vacunar inmediatamente desde que tienen el alta de la enfermedad.